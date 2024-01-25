Дарью Трепову признали виновной в теракте и приговорили к 27 годам тюрьмы

В московском аэропорту Шереметьево сотрудникам таможни удалось пресечь деятельность контрабандистов, которые вывозили в Китай тонны дальневосточного трепанга. После произошедшего возбудили 14 уголовных дел, сообщили в пресс-службе ФТС.

В ведомстве уточнили, что шереметьевские таможенники вместе с ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России изъяли более 10 тонн морского огурца. Общая стоимость деликатеса превысила 100 миллионов рублей.

В организованную преступную группу входили два гражданина Китая и трое россиян. Они занимались нелегальным промыслом в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Там злоумышленники закупали трепанг, а затем почтой отравляли его в Китай. Доставку незаконного груза они организовывали, задействовав курьеров.

Правоохранители также изъяли транспорт, на котором перевозили незаконно добытый стратегически важный ресурс до места его переработки и хранения. Подозреваемым грозит до 12 лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

Ранее в аэропорту Домодедово сотрудники таможни обнаружили у пассажира, прилетевшего из Дубая, незадекларированные швейцарские часы. Стоимость аксессуара марки Audemars Piguet превысила восемь миллионов рублей.