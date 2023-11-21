Дарью Трепову доставили в суд

К зданию суда приехали правоохранители. Обвиняемую доставили на заседание на специальном автомобиле в сопровождении еще одной полицейской машины.

В прошлую среду, 15 ноября, состоялось первое слушание по делу Треповой*. Ее обвиняют в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали десятки человек. Согласно судебной экспертизе на момент преступления девушка осознавала все последствия.

В рамках первого слушания Трепова* частично признала свою вину. Она заверила, что не знала о самодельной взрывчатке в статуэтке, которую передала военкору в кафе в Санкт-Петербурге.

По данным Telegram-канала Mash , украинские кураторы заплатили Треповой* за теракт 195 тысяч рублей. Деньги ей перевели на криптокошелек, большую часть из них она отдала за аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, а также за поездку в Омск на лекции Владлена Татарского и покупку смартфонов.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.