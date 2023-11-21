21 ноября 2023, 10:53

Дарью Трепову доставили в суд

РИА «Новости»
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Обвиняемую в теракте в Санкт-Петербурге Дарью Трепову* доставили в суд на очередное слушание. Об этом сообщили «Известия».

К зданию суда приехали правоохранители. Обвиняемую доставили на заседание на специальном автомобиле в сопровождении еще одной полицейской машины.

В прошлую среду, 15 ноября, состоялось первое слушание по делу Треповой*. Ее обвиняют в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали десятки человек. Согласно судебной экспертизе на момент преступления девушка осознавала все последствия.

В рамках первого слушания Трепова* частично признала свою вину. Она заверила, что не знала о самодельной взрывчатке в статуэтке, которую передала военкору в кафе в Санкт-Петербурге.

По данным Telegram-канала Mash , украинские кураторы заплатили Треповой* за теракт 195 тысяч рублей. Деньги ей перевели на криптокошелек, большую часть из них она отдала за аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, а также за поездку в Омск на лекции Владлена Татарского и покупку смартфонов.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Суд Терроризм Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
21 ноября 2023, 11:32
Телефонные аферисты украли у москвички 11,7 миллиона рублей
Freepik
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Москвичка передала 11,7 миллиона рублей аферистам под предлогом помощи сестре, которая якобы стала участницей аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, 66-летней женщине позвонили мошенники, на другой стороне аппарата говорила якобы ее сестра, которая пожаловалась, что переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила машина. По ее словам, в результате ДТП девушка-водитель тяжело пострадала.

Напуганная «сестра» рассказала, что в больницу приехали следователь и отец владелицы машины, а также попросила деньги на лечение.

Затем пострадавшей пенсионерке позвонил мужчина, представившийся следователем. Он подтвердил информацию о необходимости предоставления денег на лечение и за невозбуждение уголовного дела.

Выполняя распоряжения злоумышленников, женщина шесть раз передавала курьерам денежные средства, которые прятала в вещи. Суммарный ущерб составил 11,7 миллиона рублей.

«Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление лиц, причастных к хищению», - подчеркнули в ведомстве.

Накануне россиянка осталась без жилья и денег после разговора с аферистами. Пенсионерке из Белгорода позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности МФЦ. Собеседник смог убедить 57-летнюю женщину продать квартиру.

Преступления Мошенничество Кражи Москва 2023
21 ноября 2023, 10:53
Молодую мать в Апатитах обвинили в убийстве грудного сына за грязный подгузник
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Жительница Апатитов созналась в убийстве годовалого ребенка. Следователи возбудили уголовное дело и назначили судебно-медицинские экспертизы, сообщила пресс-служба СУ СКР по Мурманской области.

Семья жила в доме в Московском переулке. Ночью с 19 на 20 ноября 20-летняя мать, по версии следствия, из-за «личной неприязни» задушила своего ребенка 2022 года рождения. Девушку задержали, она дала признательные показания. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК России «Убийство малолетнего», назначили судебно-медицинские экспертизы и другие следственные действия.

Где в момент убийства находился отец ребенка, в Следкоме не уточнили. Telegram-канал Shot заявил, что ему 19 лет. Семью уже привлекали за неисполнение родительских обязанностей. Старшему сыну три года, младший умер за два дня до дня рождения - ему исполнился бы один.

Около четырех часов утра он заплакал из-за грязного подгузника и разбудил мать. По информации канала, девушка избила ребенка. Скорая помощь констатировала смерть. Старшего сына изъяли.

В Новой Москве 41-летнюю женщину обвинили в убийстве новорожденного. Тело ребенка нашли в коробке во дворе на улице Яворки.

Уголовное дело Убийства Дети Следственный комитет России
21 ноября 2023, 10:51
СК раскрыл подробности о троих умерших от отравления наркотиками в Астрахани
РИА «Новости»
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Следователи начали проверку после смерти троих человек от отравления неизвестным веществом в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Астраханской области в своем Telegram-канале.

«В четыре часа утра 19 ноября 2023 года в подъезде одного из домов по улице Чкалова в Трусовском районе города Астрахани обнаружено тело местной жительницы 2004 года рождения без признаков насильственной смерти», - раскрыли подробности в ведомстве.

Второй жертвой отравления оказалась другая девушка 2004 года рождения. Ее тело обнаружила мать. Также в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе нашли тело мужчины 1994 года рождения.

Проверку взял на особый контроль глава СУ СК России по Астраханской области генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков. Сотрудники регионального главка также передадут в Следственный комитет РФ материалы уголовного дела о распространении партии синтетических наркотиков группой иностранцев.

Минздрав Астраханской области сообщил 20 ноября, что в Астрахани госпитализировали 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Двоих пациентов выписали, шесть человек оказались в тяжелом состоянии.

Наркотики Следственный комитет России
20 ноября 2023, 22:42
Двое иностранцев признались в сбыте наркотиков в Астрахани
Pixabay
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Двое из троих задержанных иностранцев, которых подозревают в продаже наркотиков в Астрахани, признались в совершении преступления. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России.

Один из молодых людей рассказал, что приехал в Россию из Киргизии. Он жил в Москве, работал на стройке. Потом мужчина поехал на Ставрополье, где получил наркотики для сбыта. Свой поступок он объяснил нехваткой денег.

«Потом приехали в Астрахань, чтобы товар закладывать», - сказал он.

По словам другого задержанного, он приехал с друзьями в Астрахань уже с наркотиками, которые лежали в коробке. Подозреваемый также добавил, что сразу сбыл все запрещенные вещества.

По данным регионального Минздрава, в период с 17 по 21 ноября почти 20 человек госпитализировали с отравлением наркотиками. Полицейские задержали трех иностранцев , которые могут иметь отношение к массовому отравлению наркотиками, в Ставропольском крае.

Наркотики Преступления

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