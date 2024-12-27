27 декабря 2024, 10:48

Дагестанец пытался разнять дерущихся гостей и убил одного из них

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Житель Кизлярского района Дагестана при попытке разнять драку насмерть забил гостя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

В одном из дагестанских сел собралась компания. Между 65-летним Алексеем и хозяином дома вспыхнул конфликт. В драку вмешался 32-летний родственник последнего Николай, который несколько раз ударил гостя. Мужчина упал и потерял сознание. Приехавшим на вызов врачам скорой помощи он заявил, что у Алексея был сердечный приступ.

Медики осмотрели тело и поняли, что пострадавший скончался от полученных травм. Нанесшего смертельные удары мужчину задержали. В отношении Николая завели уголовное дело.

Иностранец, нелегально находившийся в России, в сентябре жестоко избил пожилого сотрудника московской автозаправочной станции. Пострадавший скончался от полученных травм.

Уголовное дело Дагестан Убийства Преступления
27 декабря 2024, 10:14
Шпион Джин Спектор передавал США данные для генетического скрининга россиян
РИА «Новости»
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Осужденный в Москве за шпионаж американец Джин (Евгений) Спектор передавал в США данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Американец сотрудничал с Пентагоном и аффилированной с ним коммерческой организацией.

Сведения о деятельности Спектора, полученные следствием, были подтверждены. Его преступную деятельность удалось доказать, после чего Мосгорсуд приговорил гражданина США к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 14 миллионов рублей.

В июне 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил американца к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере.

Тогда он полностью признал вину, а после повторного разбирательства получил 3,5 года тюрьмы.

США Шпионаж ФСБ
27 декабря 2024, 05:38
Нижегородец получил шесть пуль в голову за то, что не дал изнасиловать свою девушку
Freepik
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В Нижегородской области мужчина получил шесть выстрелов из пневматического пистолета за то, что не дал изнасиловать свою возлюбленную. Об этой истории рассказало издание newsnn.ru.

По данным журналистов, в деревне Шутилово Первомайского округа нападавшие попытались изнасиловать девушку односельчанина, но тот за нее вступился. В ходе ссоры злоумышленники избили мужчину и женщину. После этого преступники как минимум шесть раз выстрелили мужчине в голову из пневматического пистолета. Пострадавший притворился мертвым, дождался пока нападавшие уйдут и обратился за помощью.

По данным сайта, подозреваемых задержали, и они полностью признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей по делу о покушении на убийство.

Ранее на Кубани вероятного убийцу полицейского и его жены обнаружили мертвым. По предварительным данным, подозреваемый свел счеты с жизнью.

Стрельба
26 декабря 2024, 18:25
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Ногинске подозреваемого в серии краж
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Сотрудники полиции при силовой поддержке подразделения ОМОН «Пересвет» задержали в Ногинске подозреваемого в серии краж. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

С апреля злоумышленник обкрадывал частные дома и хозпостройки в Ступине. Отжимая оконные рамы или взламывая двери, он проникал внутрь и похищал оттуда ценные предметы. Всего таких эпизодов насчитали 36, а общий ущерб от его действий оценили более чем в три миллиона рублей.

Задержали мужчину в его собственном доме. Подозреваемым оказался 52-летний ранее судимый местный житель. Часть украденного нашлась в его жилище. Против него возбудили новые уголовные дела.

Ранее сотрудники полиции и Росгвардии задержали двух мужчин по подозрению в разбойном нападении на пожилую женщину. Их сообщница, ухаживавшая за пенсионеркой, вколола ей снотворное и рассчитывала, что женщина ничего не услышит. Однако та оказалась в сознании и заметила грабителя. В результате тот достал нож и, угрожая им, похитил ювелирные изделия более чем на 600 тысяч рублей.

Уголовное дело МВД РФ Росгвардия Мужчины Кражи Полиция Ступино
26 декабря 2024, 16:50
Неизвестный закинул коктейль Молотова в окно почты в Петербурге
Телеканал «360»
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Неизвестный кинул в окно почты в Санкт-Петербурге бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП произошло на проспекте Большевиков. Злоумышленник разбил стекло и повредил отлив окна.

«Очередная попытка поджога произошла минувшим вечером на проспекте Большевиков, 2. Досталось окну почтового отделения», - рассказал собеседник 360.ru.

Полиция начала разыскивать преступника, СК возбудил уголовное дело по террористической статье.

«С места изъяты фрагменты коктейля Молотова», - добавил источник 360.ru.

Ранее в Москве и Подмосковье за день произошло более 10 диверсий. Большинство преступлений совершили люди в возрасте, с которыми связались телефонные мошенники. Обманутые аферистами пытались поджечь банкоматы, а также взрывали пиротехнику в общественных местах.

Несмотря на принуждение со стороны мошенников, за диверсии преступникам грозит суровое наказание вплоть до 20 лет тюремного заключения.

Санкт-Петербург Пожары Преступления Полиция

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