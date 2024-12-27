Дагестанец пытался разнять дерущихся гостей и убил одного из них

В одном из дагестанских сел собралась компания. Между 65-летним Алексеем и хозяином дома вспыхнул конфликт. В драку вмешался 32-летний родственник последнего Николай, который несколько раз ударил гостя. Мужчина упал и потерял сознание. Приехавшим на вызов врачам скорой помощи он заявил, что у Алексея был сердечный приступ.

Медики осмотрели тело и поняли, что пострадавший скончался от полученных травм. Нанесшего смертельные удары мужчину задержали. В отношении Николая завели уголовное дело.

Иностранец, нелегально находившийся в России, в сентябре жестоко избил пожилого сотрудника московской автозаправочной станции. Пострадавший скончался от полученных травм.