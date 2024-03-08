Дагестанец открыл стрельбу по трем мужчинам из-за места на парковке

Происшествие случилось 7 марта в городе Буйнакске. Следователи выяснили, что конфликт начался между пятью местными жителями. Причиной скандала стали неприязненные отношения между ними. Во время ссоры один из мужчин достал охотничий карабин и стал стрелять в трех оппонентов.

В итоге один из них скончался, когда ехал в больницу. Двух других пострадавших смогли спасти, их госпитализировали.

«Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - рассказали в СК.

Ведомство сообщило РИА «Новости» , что конфликт случился из-за парковочного места. Мужчины живут рядом и давно ссорятся по этому поводу. Потерпевшие ранее постоянно парковали автомобиль на территории, которая полюбилась стрелку. В итоге произошла новая ссора.

Ранее в Москве мужчина выстрелил в отца своей избранницы из-за того, что тот запретил дочери встречаться с ним. В итоге между ними случился конфликт, сначала нападавший ударил оппонента ножом, а потом достал пневматический пистолет.