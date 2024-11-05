Цыгане продали пожилой петербурженке коллагеновые шарики под видом красной икры

«В полицию Петродворцового района города Санкт-Петербурга обратилась 66-летняя жительница поселка Стрельна. Пенсионерка сообщила, что у дома на Фронтовой улице к ней подошел незнакомец и предложил приобрести 40 банок красной икры по очень выгодной цене», - отметили в полиции.

Пенсионерка согласилась и отдала за «икру» 37 тысяч рублей. Однако дома она выяснила, что в банке вовсе не тот продукт, на который она рассчитывала. Экспертиза установила, что в банку вместо икры положили коллагеновые шарики красного цвета.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Торговцев задержали по горячим следам в Петергофе. Ими оказались братья-цыгане из Ставропольского края.

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