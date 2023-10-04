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Украинский диверсант Николай Швец провел в СИЗО Белоруссии семь месяцев, но так и не дождался помощи консульства своей страны. Обвиняемый в нападении на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи дал интервью телеканалу «Беларусь 1» , в котором опроверг связь с оппозиционерами, работу актером и пожаловался на Службу безопасности Украины.

«Что я чувствую, когда меня называют актером? Я чувствую только одно - предательство. <…> Меня бросили, меня забыли, меня предали», - сказал он.

Николай Швец признался, что работал на Службу безопасности Украины, а не белорусскую оппозицию. После нападения на аэродроме под Минском кураторы пообещали вывезти его заграницу, но не сделали этого. Диверсант пожаловался, что «эвакуацию» откладывали, предлагали второе задание, а после дистанционно стерли всю информацию с его телефона. Он уверен, что после новой атаки украинские спецслужбы не оставили бы его вживых.

Мужчина рассчитывал, что консульство Украины, власти и спецслужба попытаются вызволить его из СИЗО, но они этого не сделали. К Николаю Швец приставили государственного адвоката, а его родственникам запретили приезжать на территорию Белоруссии, поддерживать с ним связь и оказывать помощь.

Диверсию на аэродроме Мачулищи готовили 26 февраля. Злоумышленники хотели взорвать самолет А-50, но позднее Минобороны Белоруссии показало его целым и невредимым. Президент Александр Лукашенко объявил, что спецслужбы задержали более 20 человек. Им грозит смертная казнь.