«Что с ним, мы не знаем». Родители фигуранта дела «Крокуса» не смогли встретиться с ним

«К сыну мы поехать не можем, нас некому отвезти. С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали, и что с ним сейчас, мы не знаем», - сообщила она.

Отец Мирзоева Барот несколько раз спрашивал у сотрудников районной милиции, где можно узнать о сыне, но ответа не получил.

Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана. По версии следствия, он один из четырех исполнителей теракта в «Крокусе». До этого в уголовном деле появились еще пять новых фигурантов, их арестовали до декабря.

Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл», расстреляла посетителей и подожгла помещение. Погибли 145 человек.

Панихида по жертвам теракта пройдет в Красногорске 22 сентября - спустя полгода после трагедии.