Член банды Гагиева оказался причастен к еще трем эпизодам убийств

В 2011 году Джуссоева судили за совершение в составе организованной группы убийства мэра Владикавказа Виталия Караева и еще семи человек. Верховный суд Северной Осетии - Алании приговорил его к 19 годам и восьми месяцам лишения свободы.

В ходе дальнейшего расследования дела благодаря новым появившимся доказательствам следователи установили, что Джуссоев причастен еще к трем эпизодам убийств.

По версии следствия, обвиняемый был членом преступного сообщества под руководством Гагиева , а также входящей в его состав банды.

С декабря 2007-го по февраль 2008 года он принял участие в совершении особо тяжких преступлений, выполняя поручения Гагиева. Речь идет об убийствах Артура Бекмурзова, Элгуджи Дзукаева, Бориса Тулатова и Лаши Авлохашвили, уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следствие сформировало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело в отношении Джуссоева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.