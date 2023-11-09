09 ноября 2023, 12:13

Член банды Гагиева оказался причастен к еще трем эпизодам убийств

РИА «Новости»
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Следователи установили дополнительные эпизоды преступной деятельности Александра Джуссоева, входившего в банду Аслана Гагиева. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В 2011 году Джуссоева судили за совершение в составе организованной группы убийства мэра Владикавказа Виталия Караева и еще семи человек. Верховный суд Северной Осетии - Алании приговорил его к 19 годам и восьми месяцам лишения свободы.

В ходе дальнейшего расследования дела благодаря новым появившимся доказательствам следователи установили, что Джуссоев причастен еще к трем эпизодам убийств.

По версии следствия, обвиняемый был членом преступного сообщества под руководством Гагиева , а также входящей в его состав банды.

С декабря 2007-го по февраль 2008 года он принял участие в совершении особо тяжких преступлений, выполняя поручения Гагиева. Речь идет об убийствах Артура Бекмурзова, Элгуджи Дзукаева, Бориса Тулатова и Лаши Авлохашвили, уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следствие сформировало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело в отношении Джуссоева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СК РФ
09 ноября 2023, 12:46
«Ничего не помнит». Муж пострадавшей в Люберцах от мужчины с мачете рассказал о ее самочувствии
РИА «Новости»
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Мужчина с мачете в Люберцах напал на женщину с подростком. Ее госпитализировали с травмами плеча и головы, сына спасли прохожие. Муж потерпевшей сказал «360», что супруга не смогла вспомнить обстоятельства нападения.

Женщине обработали рану плеча и оставили в больнице. По словам супруга, она получила не широкий, но глубокий порез. Кроме того, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы и «вмятину».

«Пока более подробно обследуют, вчера зашили руку. У нее, помимо ножевого ранения, и голова пробита. Одновременно перелом и пробита. Эта травма и вызывает у нас [беспокойство]», - сказал он.

Сын физически не пострадал, но стал свидетелем случившегося. Мужчина сказал, что очевидцы увели его в сторону и этим спасли. Обстоятельства нападения, по его словам, до сих пор неясны. Известно только, что жена вела ребенка из школы и встретила вооруженного человека. Неизвестно даже, с какой стороны он подошел - прямо или со спины.

«Она забрала ребенка из школы и шла домой, мы рядом живем. И все это произошло. То есть вот прямо, наверное, как-то из ниоткуда. <…> Не очень понятна эта история, а она ничего не помнит», - заявил ее муж.

Нападение произошло 8 ноября. Следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений. Задержание вооруженного мачете мужчины сняли на видео.

Очевидцы рассказали, что сначала он устроил скандал в МФЦ , а потом убежал в сторону школы и стал резать всех подряд. Схватить дебошира сотрудникам Росгвардии помог случайный водитель. Он рассказал «360», что специально сбил его с ног.

Уголовное дело Люберцы
09 ноября 2023, 10:38
Житель Новосибирской области посадил собутыльника на цепь в погребе из-за оформления ИП
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Житель Новосибирской области посадил на цепь знакомого за отказ по оформлению статуса индивидуального предпринимателя. Ссора произошла, когда мужчины распивали спиртное, сообщили в прокуратуре региона.

Конфликт произошел в апреле этого года. Приятели находились в частном доме в Маслянине. Один из них предложил второму оформить его как индивидуального предпринимателя, но тот отказался и попытался уйти.

Однако злоумышленник помешал ему, ударил несколько раз по лицу, а потом принес металлическую цепь, пристегнул один ее край к ноге приятеля и заставил спуститься в погреб, где прицепил второй край цепи к лестнице.

После этого мужчина отправился пить в одиночестве, заявив потерпевшему, что тот будет сидеть в погребе до утра.

Вскоре он снова вернулся в погреб за знакомым, отвел его в другую комнату, где отобрал мобильник и приковал цепью уже к батарее.

Пострадавший смог освободиться, когда его оппонент уснул. Похищенный телефон он забирать не стал и сбежал из дома. Его оппонент в дальнейшем не стал возвращать гаджет, а сдал его в ломбард.

По факту случившегося возбудили дело по статьям о незаконном лишении свободы и краже. Обвинительное заключение по нему уже утвердили, отметили в ведомстве. Материалы направили в Черепановский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

Суд Преступления
09 ноября 2023, 09:21
Поджегшего школьницу пермского подростка признали вменяемым
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Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым 16-летнего жителя Пермского края, который поджег школьницу в поселке Октябрьский. Об этом сообщило издание 59.ru.

«Подозревамый прошел экспертизу, которая признала его вменяемым», - указали в материале.

ЧП произошло в ночь на 8 июля. По версии следствия, 15-летняя школьница пришла в гости к молодому человеку, который отвел ее на территорию за домом, положил на железнодорожные пути, после чего облил горючей жидкостью и поджег. Девочка получила ожоги всего тела, ее экстренно доставили в больницу, где она скончалась.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого молодого человека, а вместе с ним еще двух подростков , которые могут оказаться причастными к преступлению.

Жители Октябрьского сообщали, что перед смертью пострадавшая успела рассказать отцу и врачам об изнасиловании.

Пермский край Убийства Школьники
09 ноября 2023, 07:30
Несколько полицейских в Лос-Анджелесе почти одновременно свели счеты с жизнью
РИА «Новости»
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За 24 часа четыре действующих и бывших сотрудника департамента шерифа Лос-Анджелеса в США свели счеты с жизнью. Бюро по расследованию убийств начало проверку, сообщила газета The Los Angeles Times.

В течение суток 6 ноября обнаружили тела одного действующего и трех отставных правоохранителей. Среди них представитель главного департамента шерифа Лос-Анджелеса Даррен Харрис, имевший 25 лет стажа и сделавший блестящую карьеру. Его нашли мертвым утром в собственном доме.

После полудня обнаружили сержанта в отставке Грега Ховланда. Он свел счеты с жизнью у себя дома в Кварц-Хилле. Третьего обнаружили на ранчо Стивенсона, четвертый скончался после попытки суицида в больнице в Помоне.

«Глубоко обеспокоен благополучием наших сотрудников. Департамент срочно изучает возможности снижения факторов рабочего стресса для поддержки работы и личной жизни наших сотрудников», - сказал шериф округа шерифа Роберт Луна.

Источники заявили журналистам, что нет никаких указаний на то, что эти смерти связаны между собой или имел место подлог. Бюро по расследованию убийств проверит обстоятельства гибели коллег. Издание заявило, что суицид у американских правоохранителей - не редкое явление. Исследования последних лет показали, что больше офицеров покончили жизнь самоубийством, чем погибли при исполнении служебных обязанностей.

В Нью-Йорке скончался полицейский, который провел в коме 33 года. В 1990 году на него напали грабители.

США Полиция

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