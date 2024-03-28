28 марта 2024, 17:53

Число задержанных пособников боевиков из Crocus City Hall выросло

РИА «Новости»
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Передавшего деньги участникам нападения на концертный зал Crocus City Hall, задержали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета России.

В ведомстве подчеркнули, что обвинения задержанному пока не предъявили и он проходит по уголовному делу о теракте подозреваемым. В ближайшее время криминалисты подадут ходатайство в суд для его ареста.

«Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов», - заявили в пресс-службе.

Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 15:32
Судей в Ингушетии задержали за мягкие приговоры террористам — СМИ
РИА «Новости»
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Задержанных в Ингушетии судей заподозрили в получении взятки от бизнесмена. Они добились необоснованно мягких приговоров участникам запрещенной террористической группировки, сообщил «Коммерсант».

В поле зрения правоохранителей попали бывший председатель Магасского райсуда и экс-судья Верховного суда Ингушетии. Задержание первого прошло в Краснодаре, его обвинили в получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Второго мужчину отыскали в Ингушетии. Кроме воспрепятствования правосудию его заподозрили в превышении полномочий. Бизнесмена поймали в Луганске и вменили дачу взятки.

По версии следствия, мужчина состоял в боевом крыле последователей религиозного течения Батал-Хаджи*. Сначала он подкупил суд для пересмотра уголовного дела в отношении своего племянника за распространение детской порнографии, затем - против себя. Предпринимателя обвинили в незаконном хранении взрывчатки. Получатель взятки добился, чтобы ему назначили лишь два года колонии.

По той же схеме более мягкое наказание получил отец предпринимателя. Его судили за незаконное хранение оружия.

Источник «Известий» сообщил, что судьи получили взятки от баталхаджинцев* за вынесение мягких приговоров террористам. Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ.

* Организованное преступное сообщество признано террористическим и запрещено в России.

Ингушетия Суд Терроризм Коррупция Приговоры
28 марта 2024, 14:59
Нападавших на случайных прохожих подростков задержали в Санкт-Петербурге
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В Красногвардейском районе подростки напали на двух мужчин, избили и отобрали деньги. Полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемых в хулиганстве, сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Первого пострадавшего парни 16-17 лет встретили около дома по Муринской дороге. Мужчина припарковал машину и шел к подъезду, когда к нему подбежали, спровоцировали конфликт и избили. В качестве трофея один из нападавших забрал шесть тысяч рублей.

На второго мужчину набросились у соседнего дома. Он стоял со знакомыми у подъезда. Нападение оказалось таким внезапным, что петербуржец не успел среагировать. Из-за многочисленных ушибов и ссадин ему пришлось обратиться в больницу.

Уголовное дело возбудили по статье 213 УК России «Хулиганство». Подростков разыскали. Оказалось, что двух из них в начале марта обвиняли в грабеже. Парней задержали.

Похожие случаи происходили в Белгороде в январе, сообщил RT. Подростки избивали случайных прохожих. Возбудили уголовное дело.

Санкт-Петербург Уголовное дело Избиения
28 марта 2024, 13:24
Обвиняемый по делу о теракте в Crocus City Hall обжаловал арест
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Проходящий обвиняемым по делу о теракте в Crocus City Hall Аминчон Исломов подал апелляцию для обжалования своего ареста. Об этом со ссылкой на пресс-службу Басманного суда сообщило РИА «Новости».

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в пресс-службе.

По версии следствия, Аминчона Исломова в преступную группу завлек предполагаемый главарь группы боевиков Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года.

Также криминалисты считают, что Исломов перевел боевику 45 тысяч рублей, которые тот потратил на поездку в Турцию для встречи с организатором теракта

Суд Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 13:06
Избившего Рому Жукова актера заподозрили в убийстве
РИА «Новости»
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Актер Алексей Яничев стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, в ноябре 2023 года в центре Москвы 36-летний актер в шутку всем весом навалился на знакомого. Внезапно мужчина скончался.

В связи с этим событием возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Актер находится под подпиской о невыезде.

Яничев, имеющий опыт работы в модельном бизнесе, пробовавший силы в кинематографе и театре, также известен своим утверждением о романтической связи с бывшей женой популярного певца Ромы Жукова. В одном из телеэфиров он даже напал на артиста с кулаками.

Ранее актера Сергея Базанова из сериала «Слово пацана» обвинили в убийстве , совершенном в 2011 году группой лиц из корыстных побуждений. Мужчину оставили под стражей до 20 мая.

Уголовное дело Убийства Актеры

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