Число задержанных пособников боевиков из Crocus City Hall выросло

Задержанных в Ингушетии судей заподозрили в получении взятки от бизнесмена. Они добились необоснованно мягких приговоров участникам запрещенной террористической группировки, сообщил «Коммерсант».

В поле зрения правоохранителей попали бывший председатель Магасского райсуда и экс-судья Верховного суда Ингушетии. Задержание первого прошло в Краснодаре, его обвинили в получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Второго мужчину отыскали в Ингушетии. Кроме воспрепятствования правосудию его заподозрили в превышении полномочий. Бизнесмена поймали в Луганске и вменили дачу взятки.

По версии следствия, мужчина состоял в боевом крыле последователей религиозного течения Батал-Хаджи*. Сначала он подкупил суд для пересмотра уголовного дела в отношении своего племянника за распространение детской порнографии, затем - против себя. Предпринимателя обвинили в незаконном хранении взрывчатки. Получатель взятки добился, чтобы ему назначили лишь два года колонии.

По той же схеме более мягкое наказание получил отец предпринимателя. Его судили за незаконное хранение оружия.

Источник «Известий» сообщил, что судьи получили взятки от баталхаджинцев* за вынесение мягких приговоров террористам. Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ.

* Организованное преступное сообщество признано террористическим и запрещено в России.