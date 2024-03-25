Число погибших в результате теракта в Crocus City Hall достигло 139

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«В результате теракта в Crocus City Hall погибли 139 человек, в том числе трое детей. Первоначальные результаты расследования указали на то, что теракт тщательно спланировали», - сказал он.

В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным глава СК отметил, что жертвами огнестрельных ранений стали 40 человек, от пожара - 45.

Глава государства попросил доложить о ходе розыскных мероприятий по поиску террористов , устроивших теракт в Crocus City Hall и их заказчиков.