Число фигурантов дела о торговле детьми в Москве выросло до 19 человек

По информации источника, Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО медсестру московской больницы и двух безработных женщин. В отношении еще одной подозреваемой суд избрал меру в виде запрета определенных действий.

Следствие устанавливает причастность новых фигурантов дела о торговле детьми. Срок предварительного следствия по делу продлили до 4 апреля 2025 года.

Заседание по продлению меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении менее половины подозреваемых по делу пройдет в Преображенском суде 13 января 2025 года.

Расследование дела началось еще в декабре 2023 года, когда правоохранители раскрыли преступную схему, в которой, помимо Логиновой, фигурировала основательница женского приюта Наталья Патока.

Следствие считает, что под видом сотрудников благотворительных фондов злоумышленники находили в Сети беременных в сложном положении и предлагали свою помощь в получении справки на аборт, а затем убеждали оставить ребенка.