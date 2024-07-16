16 июля 2024, 19:52

Число экстремистских преступлений мигрантов за полгода выросло на 55%

Пресс-служба Следственного комитета
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Количество преступлений экстремистской направленности, совершенных мигрантами, выросло за первые шесть месяцев 2024 года на 55%. Такие данные представил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Помимо этого, по данным главы ведомства, в первом полугодии на 5% выросло число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% - развратных действий в отношении детей.

«Все это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, незамедлительной четкой процессуальной реакции на нарушения закона», - подчеркнул Бастрыкин.

Помимо этого, он указал на необходимость системных мер профилактического характера, а также глубокого знания актуальной региональной обстановки и учета особенностей местной миграционной ситуации.

Проблема преступности приезжих, по мнению Бастрыкина, тесно связана со злоупотреблениями сотрудников контролирующих и правоохранительных структур, а также предпринимателей, которые привлекают на работу иностранцев.

Мигранты Преступления Следственный комитет России
16 июля 2024, 19:52
Россиянин ударил об пол 10-месячного ребенка и отправил мальчика в больницу
РИА «Новости»
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Уголовное дело о покушении на убийство завели новосибирские следователи против местного жителя, который ударил 10-месячного сына сожительницы головой об пол в попытке успокоить. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Мать мальчика оставила сожителя с ребенком в квартире в минувшую пятницу, 12 июля. Когда младенец заплакал, подозреваемый приподнял его и ударил головой об пол. Ребенка забрали прибывшие по вызову врачи. По ходатайству следователя суд отправил подозреваемого под стражу.

Мать пострадавшего мальчика в комментарии 360.ru заявила, что сын находится в крайне тяжелом состоянии и врачи не дают никаких положительных прогнозов.

«Я сегодня там была и видела его состояние. Врач сказал, что, может быть, не выживет», - заявила собеседница 360.ru.

Она добавила, что раньше никакой агрессии к сыну со стороны сожителя не замечала, поэтому не понимает, что произошло. По словам женщины, мужчина после случившегося раскаивался и просил у нее прощения. Но пока она пойти на такой шаг не готова.

«Единственного сына мне никто не вернет», - пояснила мать мальчика.

В минувший понедельник, 15 июля, суд Перми арестовал обвиняемую в убийстве девятилетнего сына местную жительницу. По данным следствия, в ночь с четверга на пятницу женщина задушила ребенка, исполосовала тело ножом и в чемодане вынесла к мусорным бакам.

Уголовное дело Дети Больницы Россия Следственный комитет России
16 июля 2024, 18:41
Призывавшего к убийствам детей и женщин россиянина заподозрили в терроризме
РИА «Новости»
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Уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности завели следователи против 23-летнего жителя Владикавказа. Как сообщила пресс-служба республиканского ведомства, молодой человек разместил в группе одного из мессенджеров призывы к убийству.

Подозреваемого в авторстве скандального заявления задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Содержание публикации подозреваемого раскрыл Telegram-канал «Сапа 15». Источники авторов заявили, что молодой человек искал желающих получить деньги за убийство.

В частности, он предлагал смешивать снотворное с цианистым калием в детских домах, роддомах и домах престарелых. За каждый подобный шаг обещал платить по 10 тысяч рублей и добавлять бонус от двух до пяти тысяч рублей за каждого убитого.

Ранее в Красноярском крае задержали многодетную мать, которая избила сына и заставила его выпить чистящее средство. Мальчика спас отец, который отвез ребенка в больницу. Следователи задержали женщину в рамках уголовного дела о покушении на убийство.

Уголовное дело Терроризм Россия Следственный комитет России
16 июля 2024, 12:39
Захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону запросили 22 года строгого режима
РИА «Новости»
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Сторона гособвинения запросила 22 года захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону по делу об участии в ИГ* и изготовлении самодельной взрывчатки. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель суда.

Захватчики взяли в заложники начальника областного УФСИН и младшего инспектора. Большинство злоумышленников ликвидировали во время штурма, который длился три минуты. В настоящее время по делу проходят два фигуранта, один из которых - Малик Гандалоев.

«Прокурор запросил для Гандалоева 22 года строгого режима», - уточнил собеседник агентства.

По версии следствия, в 2022–2023 годах обвиняемый со своим братом и знакомым в Астрахани купили детали для изготовления взрывчатки. Они прибыли в Ингушетию и ушли в горы. Там записали на мобильный телефон ролик, в котором присягнули на верность амиру «Исламского государства»*.

В это же время, по данным следствия, в лесной сторожке они изготовили взрывчатку и планировали ее использовать по указанию руководства ИГ*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.

Ингушетия Суд СИЗО Россия
16 июля 2024, 09:17
Бывшего поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали
РИА «Новости»
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Челябинский суд отправил в СИЗО руководителя компании «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова по делу о взятках в системе ФСИН. Об этом сообщил «Коммерсант».

Организация разрабатывала и производила обмундирование для сотрудников Росгвардии. Шальнов жил в Уфе, но 4 июля его доставили в Челябинск, где предъявили обвинения по статье о взятке. Свою вину подозреваемый не признал.

По информации источника, фигурант перевел ответственной сотруднице местного управления ФСИН два транша по 30 и 200 тысяч рублей якобы за покровительство при заключении договоров на пошив служебной одежды. Однако знакомые обвиняемого уверяют, что он отправил женщине средства на лечение больной матери, с которой давно был знаком.

Теперь Шальнову грозит от семи до 12 лет строгого режима. Также ему могут назначить штраф, кратный 60 размерам выданной взятки.

Ранее ФСБ задержала зампредов ивановского правительства за превышение полномочий.

Суд Коррупция

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