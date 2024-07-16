Число экстремистских преступлений мигрантов за полгода выросло на 55%

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Помимо этого, по данным главы ведомства, в первом полугодии на 5% выросло число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% - развратных действий в отношении детей.

«Все это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, незамедлительной четкой процессуальной реакции на нарушения закона», - подчеркнул Бастрыкин.

Помимо этого, он указал на необходимость системных мер профилактического характера, а также глубокого знания актуальной региональной обстановки и учета особенностей местной миграционной ситуации.

Проблема преступности приезжих, по мнению Бастрыкина, тесно связана со злоупотреблениями сотрудников контролирующих и правоохранительных структур, а также предпринимателей, которые привлекают на работу иностранцев.