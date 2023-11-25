Чиновника Приамурья заподозрили в крупной взятке

«Возбуждено уголовное дело <…>. По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - указали в ведомстве.

По данным дела, в период с августа по октябрь 2021 года чиновник принял от руководителя организации взятку в виде денег и автомобиля. За это госслужащий обязался помочь компании в вопросе заключения муниципальных контрактов. Общую сумму преступления оценили в 5,5 миллиона рублей.

В отношении руководителя самой организации также возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее полиция задержала главу Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу Игоря Шиховцова по подозрению в получении взятки. Общая сумма ущерба от преступления может составлять восемь миллионов рублей.