Чиновник в Петербурге прятал взятку в коробке из-под виски

На кадрах видно, как переодетые в коммунальщиков правоохранители подбежали к автомобилю, где находился чиновник. В салоне они нашли золотую коробку из-под виски, в которой лежали деньги.

По предварительной версии, 19 декабря Фадеенко получил три миллиона рублей в кабинете администрации. Посредник передал ему вознаграждение от предпринимателя, занимающегося охранной деятельностью за содействие в заключении госконтрактов.

Уголовное дело завели по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В ближайшее время Фадеенко предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее стало известно об аресте бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова. Его обвинили по статье о взяточничестве в особо крупном размере. Басманный суд отправил Любимова в СИЗО на два месяца.