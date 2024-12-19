19 декабря 2024, 22:32

Чиновник в Петербурге прятал взятку в коробке из-под виски

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Силовики задержали главу администрации Красносельского района Олега Фадеенко по подозрению в получении крупной взятки от предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах видно, как переодетые в коммунальщиков правоохранители подбежали к автомобилю, где находился чиновник. В салоне они нашли золотую коробку из-под виски, в которой лежали деньги.

По предварительной версии, 19 декабря Фадеенко получил три миллиона рублей в кабинете администрации. Посредник передал ему вознаграждение от предпринимателя, занимающегося охранной деятельностью за содействие в заключении госконтрактов.

Уголовное дело завели по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В ближайшее время Фадеенко предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее стало известно об аресте бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова. Его обвинили по статье о взяточничестве в особо крупном размере. Басманный суд отправил Любимова в СИЗО на два месяца.

Санкт-Петербург Суд Коррупция Чиновники Аресты
19 декабря 2024, 19:55
Бывшая белгородская чиновница получила 21 год колонии за содействие терроризму
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Приговор в 21 год колонии и штраф в 1,5 миллиона рублей получила бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук* по обвинению в подготовке терактов на железной дороге. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.

По версии обвинения, подсудимая выступила в качестве посредника в передаче денег потенциальным исполнителям терактов на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах. Своей вины Шинкарук* не признала. Она подчеркнула, что не знала целей, на которые пойдут средства.

Адвокаты обвиняемой объяснили, что с подзащитной связался ее бывший муж, который уехал на Украину. Он перевел женщине деньги и попросил их передать через ячейку неизвестному, который якобы занимался операциями с криптовалютой.

Точно также бывший супруг чиновницы поступил со своим другом детства Александром Холодковым* , который оставил сверток с деньгами в уличной урне. По версии следователей, эти деньги предназначались для организации те актов на территории Белгородской области.

Холодкова обвинение посчитало подельником бывшей чиновницы. Суд приговорил его к 21 году колонии, из которых пять лет он проведет в тюрьме, а остальные - в колонии строгого режима.

*Внесены в список террористов и экстремистов.

Суд Терроризм Тюрьмы Приговоры
19 декабря 2024, 11:40
Отравившиеся шпротами екатеринбурженки попали в реанимацию
РИА «Новости»
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Жительницы Екатеринбурга, которые заразились ботулизмом после употребления шпротов, попали в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители взяли расследование случившегося на контроль. По предварительным данным, 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать купили консервы около остановки ДК ВОС в Екатеринбурге у неизвестного продавца. Когда они их съели, то самочувствие обеих резко ухудшилось.

«Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии», - заявили в ведомстве.

Купленные шпроты отправили на экспертизу. Она показала, что продукт содержит бактерии «клостридии ботулинум».

Ранее стало известно, что компания Х5 Group приостановила продажу шпрот «За Родину» после отравлений в Екатеринбурге. Также руководство организации временно заблокировало поставки товара в распределительные центры.

Больницы Женщины Екатеринбург Продукты Ботулизм
19 декабря 2024, 11:38
Стало известно о хищениях свыше четырех с половиной миллиардов рублей на нацпроектах
РИА «Новости»
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Более четырех с половиной миллиардов рублей, выделенных на нацпроекты, было похищено в 2024 году. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на заседании комитетов Совета Федерации.

Уголовные дела о хищении средств при реализации национальных проектов возбудили во многих регионах России. Краснов заверил, что каждое из них будет доведено до конца.

«Это значительная сумма, поэтому все эти уголовные дела будут доведены до конца. Хищений достаточно много», - сказал генпрокурор.

На сегодняшнем совместном заседании комитетов Совета Федерации также обсудят кандидатуру Краснова, которого президент Владимир Путин предложил переназначить на пост генпрокурора.

К июню 2024 года прокуратура выявила более 58 тысяч нарушений, связанных с внедрением национальных проектов. Общая сумма ущерба за первое полугодие превысила три миллиарда рублей.

Ранее стало известно о мошенничестве при реализации национального проекта в сфере образования. По предварительной информации, похитили более 50 миллионов рублей.

Генпрокуратура РФ Совет Федерации РФ Мошенничество Нацпроекты Игорь Краснов
19 декабря 2024, 11:08
Обвиняемого в убийстве генерала Кириллова увезли со следственного эксперимента
Телеканал «360»
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Следственный эксперимент на месте гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова завершился, обвиняемого Ахмада Курбанова увезли. Об этом сообщил источник 360.ru.

Кроме того, по словам местных жителей, следователи приехали и в хостел на соседней улице, где, предположительно, жил 29-летний Курбанов перед совершением теракта.

«Надеюсь, разгонят этот хостел наконец-то. Год просили, а управа и прокуратура слала отписки, что там все хорошо. Дослались», - поделилась в комментарии 360.ru одна из местных жительниц.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве Кириллова в деревне Черное возле Балашихи.

Курбанова обвинили в терроризме, убийстве и изготовлении взрывчатки. По совокупности ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Обвиняемый сознался в содеянном и рассказал, что украинские спецслужбы обещали ему 100 тысяч долларов и жизнь в Европе.

Убийства Взрывы Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

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