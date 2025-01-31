31 января 2025, 20:43

Четырех пособников Анохина арестовали

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Полицейские и адвокат, задержанные по делу о взятке от бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, проведут в изоляторе около двух месяцев. Суд избрал предполагаемым сообщникам меру пресечения, сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

Следствие добилось заключения под стражу замначальника УВД по Восточному административному округу Москвы, начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному административному округу Москвы, бывшего полицейского и адвоката.

Уголовное дело возбудили по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Суд арестовал подозреваемых до 29 марта.

Кадры из зала суда показала пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Меру пресечения избрал Тверской райсуд.

Сумма взятки достигла 60 миллионов рублей. Анохин сознался, что через нескольких посредников передал деньги в расчете на то, что материалы о хищениях на одном из его предыдущих мест работы не попадут в следственные органы.

После скандала «Фонбет» потребовал от бывшего топ-менеджера компенсацию за испорченную репутацию.

Уголовное дело Коррупция Аресты Следственный комитет России Задержание экс-гендиректора «Фонбета»
31 января 2025, 19:37
Экс-глава «Фонбета» попался на взятке из-за обманувших его посредников
РИА «Новости»
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Бывший генеральный директор букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин попался на попытке дать взятку сотрудникам ФСБ из-за обманувших его посредников. Они присвоили себе все 60 миллионов рублей, сообщил «Коммерсант».

За помощью Анохин обратился к двум полицейским - заместителю начальника столичного УВД по Восточному административному округу Сергею Биволу и начальнику отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УВД по Центральному административному округу Артему Подопросветову.

До Бивола дошли только 10 миллионов рублей из обсуждаемых 60. Остальную сумму присвоили другие посредники. Полковник передал оставшиеся деньги Подопросветову, но тот тоже решил их присвоить. В итоге до ФСБ взятка не дошла. Узнав о попытке подкупа, силовики организовали операцию по задержанию преступников.

Ранее стало известно, что экс-главу «Фонбета» проверят на причастность к другим преступлениям. Речь также идет о взятках в особо крупном размере.

Коррупция ФСБ Задержание экс-гендиректора «Фонбета»
31 января 2025, 12:26
Полиция Кургана раскрыла схему арестованных сестер-автоподставщиц
РИА «Новости»
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Прославившиеся серией автоподстав сестры Елена и Марина Камшиловы ездили по дорогам Кургана очень долго, но уголовное дело против них завели только в конце 2024 года. Представитель областного главка МВД Дмитрий Свинов объяснил медлительность полиции сложностью сбора доказательств.

Он отметил, что сестры для провокации аварий использовали учебные автомобили. Они специально создавали затруднения на дорогах, чтобы потом вымогать деньги с невиновных водителей.

«Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий которые позволили и выйти на возбуждение уголовного дела», - привело цитату Свинова Ura.ru.

Представитель МВД подчеркнул, что сестры действовали не одни, а вместе с сообщниками.

Сестер Камшиловых задержали в ноябре прошлого года. По решению суда их поместили в СИЗО. На минувшей неделе меру пресечения обвиняемым продлили до 19 марта.

Уголовное дело Курган МВД РФ ДТП Россия Водители
31 января 2025, 12:25
Появились кадры похищения школьницы в Тюменской области
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Момент похищения 13-летней школьницы в селе Княжево Тюменской области попал на видео. Кадры в Telegram-канале опубликовал региональный Следственный комитет.

На видео можно заметить, как неизвестный мужчина берет ребенка под руку и сажает в автомобиль. Всего в машине находились два человека, информация о местонахождении школьницы отсутствует.

СК завел уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки. Ведомство попросило сообщить любую информацию о ее местонахождении по телефону 8-904-491-43-25.

Мать похищенной в беседе с 360.ru отмечала, что преступление не было связано с традиционными обрядами вроде тех, которые проводят перед свадьбой. Женщина уточняла, что дочь общалась с молодым человеком другой национальности.

Telegram-канал Shot заявлял, что девочку могли похитить цыгане , желающие выдать ее замуж.

Тюмень Дети Школьники Следственный комитет России
31 января 2025, 11:36
Мать раскрыла детали похищения школьницы под Тюменью
РИА «Новости»
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Похищение школьницы в селе Княжево Тюменской области не было связано с традиционным обрядом перед будущим бракосочетанием. Об этом 360.ru сообщила мама подростка.

«Телефон у нее на пароле, заблокирован. Нам ничего не говорила, с кем общалась. Перед похищением разговаривала по телефону, потом ее посадили в машину, на камерах видно», - добавила мама.

Женщина уже обратилась с заявлением по факту похищения в Следственный комитет.

Ранее в Приморском крае мужчина похитил ребенка , повздорившего с его дочерью.

По ее словам, автомобиль злоумышленников перед похищением подъехал прямо к воротам школы в селе.

«Телефон у дочери выключен с момента ее похищения, связи с ней нет. Мы все русские христианской веры, нет такого, чтобы похищали ребенка именно для свадьбы», - сказала женщина.

Ольга отметила, что дочка общалась с молодыми людьми, которые были другой национальности. Однако семью девочка в свои отношения не посвящала.

Тюмень Дети Школьники Следственный комитет России

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