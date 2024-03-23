Четырех подозреваемых в теракте в Crocus City Hall задержали на границе с Украиной

Еще одного подозреваемого в совершении теракта в Crocus City Hall задержали в Брянской области. Видео разлетелось в Сети.

Судя по кадрам, его задержали сразу несколько силовиков. Подозреваемому завели руки за спину и вели к машине правоохранителей. У задержанного на лице была кровь.

Это не первый подозреваемый, которого поймали на границе Брянской области и Украины. Кадры с первым задержанным опубликовала в соцсетях Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. На допросе он рассказал, что за убийство людей в Crocus City Hall ему предложили полмиллиона рублей. Кураторы вышли на связь с ним в Telegram примерно 30 дней назад. Оружие он получил от них же. Половину суммы ему уже успели выплатить.

Видео с вторым подозреваемым также опубликовала Симоньян. По ее словам, в кадре оказался главарь банды преступников.