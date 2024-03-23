23 марта 2024, 11:38

Четырех подозреваемых в теракте в Crocus City Hall задержали на границе с Украиной

РИА «Новости»
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Подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall задержали на границе с Украиной. Силовики взяли четырех предполагаемых преступников в Брянской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Терроризм СК РФ Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:12
Появились кадры задержания еще одного подозреваемого в теракте в Crocus City Hall
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Еще одного подозреваемого в совершении теракта в Crocus City Hall задержали в Брянской области. Видео разлетелось в Сети.

Судя по кадрам, его задержали сразу несколько силовиков. Подозреваемому завели руки за спину и вели к машине правоохранителей. У задержанного на лице была кровь.

Это не первый подозреваемый, которого поймали на границе Брянской области и Украины. Кадры с первым задержанным опубликовала в соцсетях Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. На допросе он рассказал, что за убийство людей в Crocus City Hall ему предложили полмиллиона рублей. Кураторы вышли на связь с ним в Telegram примерно 30 дней назад. Оружие он получил от них же. Половину суммы ему уже успели выплатить.

Видео с вторым подозреваемым также опубликовала Симоньян. По ее словам, в кадре оказался главарь банды преступников.

Задержания Видео Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:04
«А вот главарь упырей». Появились новые кадры допроса подозреваемых в теракте в Crocus City Hall
Пресс-служба Следственного комитета
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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram-канале еще одно видео допроса одного из подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall. В кадр, по ее словам, попал главарь преступников.

Мужчина рассказал, что до совершения теракта жил в хостеле в Дмитровском районе Москвы вместе с еще одним предполагаемым террористом около месяца.

Знакомый приобрел для злоумышленников автомобиль, на котором те «хотели работать». По словам задержанного, это была леговушка.

Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 11:50
Теракт в Crocus City Hall тщательно спланировали — ФСБ
РИА «Новости»
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Сотрудники силовых ведомств продолжают работу по выявлению всех обстоятельств случившегося в Crocus City Hall. Теракт, произошедший в Подмосковье, был тщательно спланирован. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, сообщило РИА «Новости».

После стрельбы в Crocus City Hall террористы попытались скрыться на машине. Они двигались в сторону российско-украинской границы , добавили в ведомстве.

«Теракт в „Крокусе“ был тщательно спланирован», - подчеркнули в ФСБ.

В общей сложности силовики задержали 11 человек, среди них четверо принимали непосредственное участие в теракте в Crocus City Hall. Их перехватили в Брянской области с разницей в несколько часов.

По данным ФСБ, злоумышленники заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли стрельбу по собравшимся в здании концертного зала.

Сейчас сотрудники силового ведомства продолжают вести работу по выявлению всех обстоятельств случившегося. Задержанных в Брянской области террористов этапируют в Москву.

Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 11:49
Совершившие теракт в Crocus City Hall собирались сбежать на Украину
РИА «Новости»
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После теракта в Crocus City Hall причастные к нему лица собирались перейти российско-украинскую границу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы», - указали в ведомстве.

Силовики подчеркнули, что у террористов были необходимые контакты на Украине. Свои действия они тщательно спланировали.

По данным ФСБ, злоумышленники заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли стрельбу по собравшимся в здании концертного зала.

Четырех подозреваемых в теракте - непосредственных исполнителей - задержали в Брянской области с разницей в несколько часов благодаря слаженным действиям специальных и правоохранительных ведомств. Всего сотрудники спецслужб взяли 11 человек , причастных к стрельбе и пожару в Crocus City Hall.

Задержанных уже этапируют в Москву. Расследование уголовного дела продолжается.

ФСБ Стрельба в Crocus City Hall

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