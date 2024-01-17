17 января 2024, 00:19

Четвертого адвоката Навального заочно обвинили в экстремизме

РИА «Новости»
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Четвертому адвокату Алексея Навального Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение в экстремизме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети юриста.

«Оказывается, я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году», - написала Михайлова.

По словам адвоката, сейчас она вместе с дочерью находится за границей. Она не вернулась в Россию, когда узнала, что ее коллег - Вадима Кобзева*, Алексея Липцера** и Игоря Сергунина*** - арестовали 13 октября 2023 года. Они являются фигурантами по делу об участии в экстремистском сообществе. По этой статье им грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее Росфинмониторинг внес трех адвокатов Навального в перечень террористов и экстремистов. По версии следствия, юристы, «используя свой статус», передавали его письма из колонии соратникам. Обвинение считает, что Навальный с их помощью «продолжал осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».

* Вадим Кобзев внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Игорь Сергунин внесен в перечень террористов и экстремистов.

*** Алексей Липцер внесен в перечень террористов и экстремистов.

Мосгорсуд Адвокаты Экстремизм Следственный комитет России Алексей Навальный
16 января 2024, 23:25
СК завел дело после совращения ученицы одной из московских школ
РИА «Новости»
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В столичной школе № 1987 подтвердили задержание учителя по подозрению в совращении ученицы. Об этом РИА «Новости» сообщила директор учебного учреждения Елена Швец. Против него уже возбудили дело.

«Педагога нашей школы задержали по подозрению в неправомерных действиях по отношению к ученице», - подчеркнула она.

Швец отметила, что случившееся абсолютно недопустимо, особенно если речь идет о школе, где должны обеспечивать безопасную среду для детей.

По ее словам, учебное учреждение готово предоставить пострадавшему ребенку и его семье помощь, в том числе психологическую. В школе начали служебную проверку и сотрудничают со следствием.

В пресс-службе московского главка СК отметили, что подозреваемый с ноября 2023 года по январь 2024-го переписывался с девочкой 2010 года рождения и таким образом совращал ее. Мать подростка узнала об общении дочери со взрослым мужчиной и немедленно обратилась в полицию.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях и будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

«В настоящее время мужчина 1996 года рождения задержан, ему предъявили обвинение», - подчеркнули в СК.

Учителя проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории столичного региона.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина переписывался с несколькими девочками.

Уголовное дело Дети Школы Учителя Москва
16 января 2024, 22:22
Пропавшую в Кузбассе 18-летнюю девушку нашли мертвой на пустыре
РИА «Новости»
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Пропавшую перед Новым годом 18-летнюю девушку нашли мертвой на пустыре в Кемеровской области. Подозреваемый в убийстве житель Кузбасса показал следователям, как с ней расправился, сообщил РЕН ТВ.

Жительница города Мыски перестала выходить на связь с 30 декабря 2023 года, поэтому родные обратились в полицию с заявлением о ее пропаже. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего мужчину, который показал, где спрятал ее тело. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ее убийства.

Подозреваемый рассказал, что девушка подвозила его на автомобиле. Во время нападения он находился на заднем сиденье машины.

«Начал на нее кричать, хотел закрыть ей рот. Она начала вырываться. Я как-то машинально, наверное, вытащил ремень и намотал ей на шею», - рассказал он.

После этого он вышел из машины и закопал тело девушки в сугробе на пустыре.

Пока неизвестно, почему преступник решил расправиться с девушкой.

Ранее в Краснодарском крае 14-летнего подростка обвинили в убийстве опекунши. Во время ссоры он схватил оружие и два раза выстрелил в опекуншу, а потом скрылся на автомобиле жертвы.

Убийства Преступления Женщины Сибирь
16 января 2024, 22:10
«Открыл багажник и достал монтировку». Водитель напал на ветерана боевых действий в Реутове
РИА «Новости»
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Вооруженный молотком уроженец Азербайджана напал на живущего в Реутове сотрудника полиции и участника боевых действий в Чечне и Донбассе. Источником конфликта стала проблемная парковка около дома силовика. Подробности «360» рассказала супруга пострадавшего сотрудника полиции.

Она пояснила, что сама работает адвокатом и рано утром планировала отправиться на машине в Арбитражный суд, но выехать не смогла. Рядом с домом находятся два детских сада и приезжающие туда родители бросают свои автомобили как придется.

«Моя машина стояла в парковочном ряду и с обеих сторон у меня два автомобиля, а еще чуть правее находилась Mazda с водителем (уроженцем Азербайджана - прим. ред.). Я подошла и попросила отъехать на метр. Но в ответ он начал хамским тоном меня учить, как мне лучше вырулить» - рассказала собеседница.

По ее словам, когда она объяснила, что таким маневром она заденет чужую машину, он начал кричать, что женщины не должны ездить за рулем. Адвокат не осталась в стороне и ответила, чем еще сильнее раззадорила мужчину, который выскочил из машины и перешел на мат.

«Я позвонила мужу. Он (водитель - прим. ред.) слышит мой разговор, открывает багажник, достает монтировку, закрывает багажник и отъезжает на пять метров», - подчеркнула адвокат.

Она добавила, что когда супруг пришел, то начала снимать все на видео. Кадрами конфликта двух мужчин она поделилась с «360». На них видно, что супруг оскорбленной женщины пытался поговорить с водителем, но не добился внятного ответа. Уроженец Азербайджана выскочил из салона машины с молотком и напал на полицейского.

Жена пострадавшего подчеркнула, что у мужа теперь разбита губа. Она отвезла его в травмпункт, где сняли побои. Пара обратилась в полицию, но за месяц дело так и не завели. Только после множества обращений в различные инстанции следователи завели уголовное дело.

Собеседница подчеркнула, что ее супруг в 2014 году проходил службу в пограничных войсках Луганской Народной Республики. Работал в разведке и контрразведке. Кроме того, он прошел чеченскую войну, где получил тяжелейшее минно-взрывное ранение.

«У него все правые ребра переломаны. Силы явно были не равны, но муж вел себя достойно», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что в тот день в Арбитражный суд так и не попала, но заседание, к которому она готовилась полгода, перенесли.

Видео Женщины Реутов Машины Водители Полиция
16 января 2024, 20:35
Убивших своих подруг в Екатеринбурге подростков признали вменяемыми
РИА «Новости»
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Обвиняемых в убийстве трех человек в Екатеринбурге подростков признали вменяемыми. Об этом сообщило Ura.ru.

Начальник следственного отдела Следственного комитета России по Железнодорожному району Артем Решетников рассказал о результатах психолого-психиатрических экспертиз, которые показали вменяемость несовершеннолетних.

«В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Они носили спонтанный характер, не были преступлениями, которые долго готовили», - пояснил он.

Сейчас правоохранители изучают образ жизни подростков. Также проверку проведут в их учебных заведениях на предмет профилактики преступлений.

Первое убийство произошло в августе 2023 года. По версии следствия, 15-летний подросток расправился с 17-летней девушкой. Пара находилась в гостях на Надеждинской улице в Старой Сортировке и распивала алкоголь.

Второй 16-летний подросток в ноябре жестоко расправился с 14-летней подругой и ее матерью. Школьники встречались три месяца. Юноша заподозрил возлюбленную в измене и ударил несколько раз ножом в ее квартире. После этого дождался мать подруги и также изрезал ее.

Убийства Преступления Школьники Екатеринбург Следственный комитет России

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