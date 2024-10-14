Четверо россиян получили ножевые в драке с мигрантами под Петербургом
Четыре человека пострадали в Янино во время уличной драки с поножовщиной. Все получившие ранения — граждане России, сообщили в СК РФ. Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные о конфликте местных жителей с группой мигрантов.
В СК уточнили, что все пострадавшие - граждане России. Мужчины работают в местном магазине.
По факту случившегося возбудили дело по статье о покушении на убийство. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах, подчеркнули в пресс-службе.
Четыре человека пострадали в Янино во время уличной драки с поножовщиной. Все получившие ранения - граждане России, сообщили в СК РФ. Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные о конфликте местных жителей с группой мигрантов.