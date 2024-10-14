14 октября 2024, 10:02

Четверо россиян получили ножевые в драке с мигрантами под Петербургом

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Четыре человека пострадали в Янино во время уличной драки с поножовщиной. Все получившие ранения — граждане России, сообщили в СК РФ. Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные о конфликте местных жителей с группой мигрантов.

В СК уточнили, что все пострадавшие - граждане России. Мужчины работают в местном магазине.

По факту случившегося возбудили дело по статье о покушении на убийство. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах, подчеркнули в пресс-службе.

Четыре человека пострадали в Янино во время уличной драки с поножовщиной. Все получившие ранения - граждане России, сообщили в СК РФ. Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные о конфликте местных жителей с группой мигрантов.

Драки Мигранты
14 октября 2024, 08:56
Студента из Подмосковья задержали за незаконную покупку боевых патронов
Unsplash
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Студента колледжа в Мытищах задержали за незаконную покупку боевых патронов. Как сообщил Telegram-канал Shot, правоохранители проверяют версию о том, что он планировал открыть стрельбу в учебном заведении.

В конце сентября 17-летний юноша нашел сайт, на котором продавали патроны для огнестрельного оружия. Он заказал около 20 штук калибра девять миллиметров. Получив патроны, парень носил их с собой. Спустя время он спрятал их в загородном доме во Владимирской области.

По данным канала, все это время юноша вел себя странно и подозрительно. После того, как факт покупки вскрылся, домой к студенту пришли с обысками. У парня забрали смартфон, ноутбук, ствол от оружия и купленные патроны.

Источник подчеркнул, что молодого человека задержали. Против него возбудили дело по статье о незаконной покупке, передаче, сбыте, хранении и перевозки боеприпасов. Если его вину докажут, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Казани мужчина устроил стрельбу в караоке-баре. Причиной стал конфликт между двумя компаниями.

Уголовное дело Стрельба Мытищи Оружие Студенты Покупки
13 октября 2024, 22:46
Мать напоила двухлетнего мальчика уксусом в Подольске
Unsplash
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Напоившая уксусом двухлетнего сына уроженка Таджикистана в Подольске стала фигуранткой уголовного дела. Ее заподозрили в покушении на убийство, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

Семья 12 октября находилась около дома по улице Большая Серпуховская. Мать дала двухлетнему сыну детскую бутылочку с пищевой уксусной кислотой. Сначала едкую жидкость выпил ребенок, затем женщина. Оба попали в больницу в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у ребенка отравление, химические ожоги горла, желудка и пищевода. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство малолетнего», вместе с криминалистами изъяли бутылку от уксуса, детскую бутылочку и осмотрели жилье семьи.

В Калужской области полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве сына. Тело 12-летнего мальчика обнаружили в Обнинске.

Уголовное дело Подольск Убийства Дети Мигранты
13 октября 2024, 21:27
Дело о пожаре на АЗС Грозного взяли на контроль в центральном главке СК
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Уголовное дело о пожаре, который привел к гибели двух взрослых и двух детей на автозаправочной станции в Грозном, взяли на контроль в центральном главке СК. Об этом сообщила в пресс-службе ведомства.

Также там отметили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главы республиканского главка Марату Пекову представить полный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Пожар с последующим взрывом цистерны с топливом произошел на автозаправочной станции Грозного в субботу, 12 октября. Как сообщил источник 360.ru, отброшенная взрывной волной цистерна убила двух детей и двух взрослых , которые находились неподалеку.

Гибель четырех человек подтвердили в республиканском главке МЧС. В ведомстве уточнили, что пламя распространилось на площади в 900 квадратных метров.

Следователи республики после пожара завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Уголовное дело Пожары Дети Чечня Топливо Взрывы Следственный комитет России
13 октября 2024, 18:10
Взрыв газа в многоэтажке в Уфе устроил пытавшийся убить соседа мужчина
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В Уфе задержали мужчину, который устроил взрыв газа в своей квартире, чтобы убить соседа. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК по Башкирии.

По предварительной версии, хозяин квартиры испытывал к соседу личную неприязнь. Для этого злоумышленник в своей квартире снял с газовой трубы заглушку, которую туда поставили коммунальщики за неуплату.

После этого газ проник в помещение, что привело к последующему взрыву и пожару. При возгорании пострадали сам подозреваемый и женщина, которая находилась в этой квартире.

Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Также повреждения получили несколько квартир и общедомовое имущество.

После взрыва газовоздушной смеси следователи завели дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали.

Газ Уфа Взрывы Мужчины

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