Четверо россиян получили ножевые в драке с мигрантами под Петербургом

Студента колледжа в Мытищах задержали за незаконную покупку боевых патронов. Как сообщил Telegram-канал Shot, правоохранители проверяют версию о том, что он планировал открыть стрельбу в учебном заведении.

В конце сентября 17-летний юноша нашел сайт, на котором продавали патроны для огнестрельного оружия. Он заказал около 20 штук калибра девять миллиметров. Получив патроны, парень носил их с собой. Спустя время он спрятал их в загородном доме во Владимирской области.

По данным канала, все это время юноша вел себя странно и подозрительно. После того, как факт покупки вскрылся, домой к студенту пришли с обысками. У парня забрали смартфон, ноутбук, ствол от оружия и купленные патроны.

Источник подчеркнул, что молодого человека задержали. Против него возбудили дело по статье о незаконной покупке, передаче, сбыте, хранении и перевозки боеприпасов. Если его вину докажут, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Казани мужчина устроил стрельбу в караоке-баре. Причиной стал конфликт между двумя компаниями.