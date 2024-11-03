«Черный лесоруб» незаконно спилил 167 деревьев в Удмуртии

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Лесничество лишилось берез, елей, пихт, сосен и осин на общую сумму в более чем 2,6 миллиона рублей. Подозреваемым оказался 60-летний местный житель, который продал незаконно спиленные деревья на перерабатывающие предприятия.

«В настоящее время полицейским следствием возбуждено и расследуется уголовное дело», - заявили в МВД.

По статье мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее четырех жителей Удмуртии задержали за незаконную вырубку леса. По факту случившегося также завели уголовное дело.