Черногория экстрадирует россиянина по запросу Генпрокуратуры

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«По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Черногории экстрадируют Игоря Фомина для привлечения к уголовной ответственности», - заявили представители прокуратуры.

Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По данным следствия, Фомин в мае 2021-го совершил насильственные преступления против школьницы в одной из квартир Новосибирска. Уточняется, что мужчина нанес девушке несколько ударов острым предметом.

Россиянин после этого сбежал, его объявили в международный розыск в декабре 2022-го. Черногория в 2023 году получила от российской стороны запрос о выдаче Фомина в связи с его задержанием в Будве.

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