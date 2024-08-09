09 августа 2024, 00:21

Черногория экстрадирует обвиняемых во взятке Маркуса и Ушкалова в Россию

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Черногория по запросу России экстрадирует Андрея Маркуса и Алексея Ушкалова, которых обвинили в коррупционных действиях. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ в Telegram-канале.

По данным следователей, с сентября 2021 года по апрель 2023-го, подозреваемые были на руководящих постах в коммерческой фирме и передавали взятки чиновникам из организации системы здравоохранения Брянской области. Незаконное вознаграждение полагалось за заключение договоров поставок разных лекарственных препаратов и беспрепятственной оплаты по ним.

Сейчас обвиняемых готовят к вылету из Подгорицы в Москву транзитом через Турцию. Их сопроводят сотрудники НЦБ Интерпола и ФСИН РФ.

Ранее суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны полковника запаса Владимира Демчика. Его заподозрили в получении взятки.

Генпрокуратура РФ Турция Суд ФСИН Россия Чиновники Черногория Москва
09 августа 2024, 00:20
Московского участкового задержали по делу об организации незаконной миграции
РИА «Новости»
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В столице перекрыли канал незаконной миграции, который работал с  июня 2021 года по июнь 2024-го. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

«Задержаны пять фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции города Москвы», - уточнили в ведомстве.

По данным следователей, подозреваемые фиктивно регистрировали мигрантов по месту пребывания. В домах у задержанных провели разыскные мероприятия. В ближайшее время им предъявят обвинение. Дело возбудили по статье об организации незаконной миграции. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать всех причастных.

Ранее российский президент Владимир Путин принял закон , представляющий полиции разрешение выдворять из России иностранцев без гражданства. До этого так могли делать только судьи и пограничные службы.

Мигранты Законы Россия Владимир Путин Полиция Москва
08 августа 2024, 19:15
Инспектор ГИБДД, пропустивший машину с подозреваемым в убийстве байкера, получил срок
РИА «Новости»
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Люблинский районный суд Москвы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку отпустил подозреваемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева, к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщила столичная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Кроме того, его на три года лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов.

В апреле инспектор остановил автомобиль, которым управлял мужчина без водительских прав. Тот предложил 30 тысяч рублей в качестве взятки. Сотрудник ГИБДД согласился и указал счет, на который нужно перевести деньги.

Позже выяснилось, что мужчина, которого звали Шахин Аббасов, был главным подозреваемым в деле об убийстве байкера Кирилла Ковалева. Через несколько дней Аббасова задержали и отправили под стражу.

Байкера зарезали 17 апреля возле дома на Краснодарской улице в Москве из-за замечания водителю, припарковавшему автомобиль на тротуаре.

Убийства Суд ГИБДД Машины Москва
08 августа 2024, 06:00
Россиянин нашел пакет с человеческой головой у озера и помог раскрыть преступление
Freepik
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Житель Томской области нашел пакет у озера, внутри которого находилась человеческая голова. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ в беседе с Lenta.ru.

Все началось с того, что мужчина подобрал незнакомого попутчика рядом с селом Березкино и согласился его подвезти. Во время дороги пассажир попросил остановиться. Потом он вышел из машины и выбросил пакет с мусором в озеро.

Когда шофер высадил незнакомца, то заметил в салоне кровавые пятна. В итоге водитель захотел проверить, что же выкинул его недавний пассажир.

Выяснилось, что вместо «мусора» в пакете лежала голова человека. Следователи уже выяснили, кому она принадлежала, а также личность тех, кто ее отрубил.

По версии правоохранителей, компания из трех человек занималась заготовкой дикоросов. В какой-то момент коллеги начали распивать алкоголь и поссорились. Один из них дождался, пока обидчик уснет. Когда это произошло, злоумышленник задушил его. Через два дня второй соучастник отрубил голову жертвы. Тело подельники выбросили в яму сельского туалета. Голову один из участников конфликта спрятал у озера.

Ранее житель Оренбургской области расчленил невесту , а потом искал ее вместе с волонтерами. В итоге подозреваемого задержали.

Преступления Алкоголь Мужчины Водители
08 августа 2024, 05:05
В деле о торговле детьми в Москве появилась еще одна фигурантка
РИА «Новости»
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Новую фигурантку привлекли к делу о торговле детьми в Москве. Об этом сообщил пресс-служба столичного СК в Telegram-канале.

«Благодаря совместной работе следователей <…> установлена еще одна женщина, совершившая сделку в отношении новорожденного в 2020 году. Ей предъявлено обвинение», - написали представители ведомства.

По данным следствия, фигурантки находили беременных женщин, которые не хотели воспитывать будущего ребенка, и занимались организацией их родов. Когда дети появлялись на свет, подозреваемые забирали младенцев и с помощью подложных документов регистрировали их как своих родных.

До этого суд арестовал еще одну женщину - Марьят Желихажеву. Ее дело объединили в одно производство с делом ранее арестованной матери 15-ти детей Юлией Логиновой, которую обвинили в торговле несовершеннолетними. По данным следователей, Логинова в 2020 году продала собственного ребенка.

Суд Дети Женщины Торговля Москва

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