Черная икра и 87 млн рублей. Аферисты обманули экс-начальника Приволжской железной дороги

В начале октября Храпатому позвонил якобы сотрудник Социального фонда. Он сообщил о реорганизации ведомства и попросил сверить персональные данные. Однако для этого нужно было привезти в Москву основные документы.

Собеседник записал Храпатого в «электронную очередь» на прием, поскольку тот проживал в Саратове. Затем с мужчиной связалась якобы сотрудница «Госуслуг» и сообщила о взломе аккаунта, а дальше последовал диалог с «сотрудником ФСБ».

В течение двух с половиной месяцев Храпатый каждый день переводил деньги на «безопасные счета». Суммарно он отправил мошенникаМ свыше 82 миллионов рублей.

В декабре «сотрудник ФСБ» сообщил ему о завершении дела. Храпатого пригласили в Москву, чтобы лично «поблагодарить коллег за содействие». После этого экс-начальник Приволжской железной дороги передал подельнику еще пять миллионов рублей и четыре банки черной икры.

В конце декабря Храпатому в новостях попался сюжет о мошенниках, которые звонят людям, представляясь сотрудниками ФСБ и других организаций. Тогда он понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию.

В Санкт-Петербурге на уловки мошенников попался 90-летний доцент местного вуза. Они выманили у него около миллиона рублей.