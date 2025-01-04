04 января 2025, 20:03

Черная икра и 87 млн рублей. Аферисты обманули экс-начальника Приволжской железной дороги

РИА «Новости»
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Бывший начальник Приволжской железной дороги Александр Храпатый перевел мошенникам 87 миллионов рублей. Аферисты несколько месяцев общались с мужчиной, сообщил Telegram-канал Baza.

В начале октября Храпатому позвонил якобы сотрудник Социального фонда. Он сообщил о реорганизации ведомства и попросил сверить персональные данные. Однако для этого нужно было привезти в Москву основные документы.

Собеседник записал Храпатого в «электронную очередь» на прием, поскольку тот проживал в Саратове. Затем с мужчиной связалась якобы сотрудница «Госуслуг» и сообщила о взломе аккаунта, а дальше последовал диалог с «сотрудником ФСБ».

В течение двух с половиной месяцев Храпатый каждый день переводил деньги на «безопасные счета». Суммарно он отправил мошенникаМ свыше 82 миллионов рублей.

В декабре «сотрудник ФСБ» сообщил ему о завершении дела. Храпатого пригласили в Москву, чтобы лично «поблагодарить коллег за содействие». После этого экс-начальник Приволжской железной дороги передал подельнику еще пять миллионов рублей и четыре банки черной икры.

В конце декабря Храпатому в новостях попался сюжет о мошенниках, которые звонят людям, представляясь сотрудниками ФСБ и других организаций. Тогда он понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию.

В Санкт-Петербурге на уловки мошенников попался 90-летний доцент местного вуза. Они выманили у него около миллиона рублей.

Рубль ФСБ Мошенничество Мужчины Деньги Полиция
04 января 2025, 11:49
Серийных похитителей японских и корейских иномарок задержали в Москве
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Полицейские поймали четырех злоумышленников, промышлявших похищениями корейских и японских автомобилей в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступники искали подходящие иномарки, вскрывали их и угоняли для дальнейшего сбыта. Охранную сигнализацию они отключали с помощью устройств подавления GPS-сигналов.

Мужчины совершили как минимум 12 эпизодов хищений. Общая сумма ущерба составила около 43 миллионов рублей.

Четырех подозреваемых задержали при силовой поддержке Росгвардии. Помимо машин, у них нашли поддельные государственные регистрационные знаки. По факту краж завели уголовные дела.

Ранее москвича посадили под домашний арест за угон открытой машины марки «Жигули» и поджог еще двух, припаркованных неподалеку. Мужчина ранее уже был судим.

Хищения Уголовное дело Кражи Иномарки Машины Москва
04 января 2025, 10:38
Мошенники обманули 90-летнего доцента петербургского вуза на миллион рублей
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге мошенники обманули 90-летнего доцента местного вуза и выманили у него около миллиона рублей. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Пожилому ученому позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Под предлогом сохранности злоумышленник выманил у доцента деньги.

«Пенсионер передал преступникам 600 тысяч рублей, две тысячи долларов и 1,6 тысячи евро», - уточнил источник телеканала.

Общая сумма ущерба составила 978 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Пожилого уфимца «развели» более чем на 1,5 миллиона рублей. Мужчина хотел пожаловаться на мошенников и нашел в Сети номер телефона Росфинмониторинга, который в итоге оказался поддельным.

В Барнауле полицейские ликвидировали нелегальную сеть связи телефонных аферистов. Аферисты разворачивали криминальные схемы с помощью сотни сим-боксов, установленных в нескольких арендованных квартирах.

Санкт-Петербург Уголовное дело Пенсионеры ФСБ Мошенничество
04 января 2025, 09:38
Против историка Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма
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Еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против историка Тамары Эйдельман*. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

«В отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 354.1 УК РФ „Реабилитация нацизма с использованием интернета“», - отметил собеседник агентства.

Ранее против Эйдельман* возбудили уголовное дело о статье «Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц по предварительному сговору или с использованием Сети». По этой статье историку грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на этот же срок.

Иноагент уже получила штраф в декабре 2024 года на сумму 45 тысяч рублей. Также Эйдельман* штрафовали за неправильную маркировку иностранного агента и дискредитацию ВС России. Минюст в нес Тамару Эйдельман* в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Штрафы Уголовное дело Иноагенты
04 января 2025, 09:26
Пьяный военный в Узбекистане убил человека ножом в его квартире
РИА «Новости»
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В Нукусе, столице Каракалпакстана, нетрезвый солдат срочной службы напал с ножом на спящих в квартире людей. Пострадали пять человек и один скончался, заявили РИА «Новости» в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

В ведомстве отметили, что проходящий срочную военную службу в одной из частей в Нукусе военнослужащий 2005 года рождения в состоянии алкогольного опьянения проник с ножом в квартиру жилого дома и напал на пятерых спавших людей.

«Один человек в результате нападения скончался, остальные получили травмы», - уточнили в Генпрокуратуре Узбекистана.

Ведомство завело уголовное дело по статьям «Покушение на умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений» и «Умышленное убийство». По данным статьям подозреваемому грозит наказание до 25 лет лишения свободы. Правоохранители задержали военнослужащего, следствие по делу ведет военная прокуратура Нукуса.

Ранее вооруженный Дед Мороз застрелил предпринимателя в Чувашии.

Убийства Военные Узбекистан

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