Челябинского экс-сотрудника ГИБДД отправили в колонию за мошенничество

«Суд приговорил признать Алексеева виновным. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Алексееву наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере два миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших от действий Алексеева на общую сумму 16 миллионов рублей. Бывшего силовика взяли под стражу в зале суда после оглашения вердикта. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Алексеева задержали в августе 2023 года. По данным следствия, мужчина обманывал жителей, предлагая им купить бытовую технику по заниженной стоимости, а после оплаты пропадал, оставляя деньги жертв себе.

Ранее экс-совладельца ЧЭМК Юрия Антипова отпустили из полиции под подписку о невыезде. Его вызвали на допрос по делу о мошенничестве.