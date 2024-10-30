Челябинец Женя Магадан разгромил мойку за отказ бесплатно стирать 12 ковров

На записи видно, как мужчина требует от администратора постирать ковры, которые он привез. Якобы у него есть договоренность с директором. Судя по диалогу, такой договоренности не было, мужчине посчитали услугу в 3500 рублей. Это вывело неуравновешенного клиента из себя, и он начал рваться в помещение, где находился компьютер, монитор и камера наблюдения.

«Ты перепутала, что ли? Тебя то я не трону, зачем ты мне, девочка, нужна. <…> Дай зайду, я же тебя не трогаю», - мужчина прорывался в помещение силой.

При этом он возмущенно повторял: «три с половиной», видимо, его возмутила сумма, в которую оценили стирку ковров. Администратор успела забежать и спрятать от дебошира, предположительно, выручку мойки.

«Вопрос: ковры стираем? <…> Я в тюрьму собрался, что тут еще за три с половиной?» - вопрошал клиент.

Женщина плакала и просила его ничего не трогать, но мужчина схватил и бросил на землю сначала большой монитор, потом вырвал маленький монитор и тоже разбил его. Неадекват вырвал с корнем дверь в помещение, потом взял палку и разгромил камеру наблюдения, повторяя слова «три с половиной».