30 октября 2024, 21:37

Челябинец Женя Магадан разгромил мойку за отказ бесплатно стирать 12 ковров

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Житель поселка Полетаево, ранее судимый мужчина по кличке Женя Магадан, разгромил автомойку, где ему отказались бесплатно стирать 12 ковров. Видеозапись с камер наблюдения 360.ru предоставил источник. Судя по дате на кадрах, ЧП произошло 12 сентября.

На записи видно, как мужчина требует от администратора постирать ковры, которые он привез. Якобы у него есть договоренность с директором. Судя по диалогу, такой договоренности не было, мужчине посчитали услугу в 3500 рублей. Это вывело неуравновешенного клиента из себя, и он начал рваться в помещение, где находился компьютер, монитор и камера наблюдения.

«Ты перепутала, что ли? Тебя то я не трону, зачем ты мне, девочка, нужна. <…> Дай зайду, я же тебя не трогаю», - мужчина прорывался в помещение силой.

При этом он возмущенно повторял: «три с половиной», видимо, его возмутила сумма, в которую оценили стирку ковров. Администратор успела забежать и спрятать от дебошира, предположительно, выручку мойки.

«Вопрос: ковры стираем? <…> Я в тюрьму собрался, что тут еще за три с половиной?» - вопрошал клиент.

Женщина плакала и просила его ничего не трогать, но мужчина схватил и бросил на землю сначала большой монитор, потом вырвал маленький монитор и тоже разбил его. Неадекват вырвал с корнем дверь в помещение, потом взял палку и разгромил камеру наблюдения, повторяя слова «три с половиной».

Женщины Тюрьмы Мужчины
30 октября 2024, 21:49
Появились кадры задержания подозреваемых в краже денег у участников СВО
РИА «Новости»
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Видеозапись с задержанием троих подозреваемых в краже денег у участников СВО во Владимирской области опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Их подозревают в присвоении более 11 миллионов рублей.

На кадрах видно, что одного человека задержали на улице. Двух других подозреваемых - в кабинетах. Задержанных доставили в отдел УМВД. Сотрудники полиции выложили денежные средства, обнаруженные в сумке одного из них. На столе оказались более 40 банкнот номиналом по две тысячи рублей.

В серии краж денег с банковских карт участников СВО заподозрили сотрудников пункта отбора на военную службу. Оформлявшие документы сотрудники присваивали сим-карты, к которым привязаны зарплатные карты.

Задержания Военные Россия Кражи Деньги Полиция
30 октября 2024, 16:27
«Будем обжаловать». Адвокат назвал незаконным решение суда по делу Арашукова
Global Look Press
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Верховный суд признал законным пожизненный приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову и его отцу Раулю по делу об убийстве. Такое решение является необоснованным, заявил 360.ru адвокат фигуранта Эльмар Ализаде.

«Незаконное решение, необоснованное, [суд] оставил все в силе, без изменений. Не согласны мы с этим решением. Собственно, оно нас не удивило, но наши подзащитные не теряли надежды, что все-таки справедливое будет вынесено решение», - сказал юрист.

Он добавил, что на прошлом заседании защита заявила отвод судебной коллегии по уголовным делам - адвокат увидел нежелание суда разбираться в нарушениях, допущенных по делу. Также имел место «неприятный момент», не предусмотренный уголовно-процессуальным кодексом.

«Представитель Генеральной прокуратуры после своего выступления попросил суд приобщить к материалам дела ряд документов. Передали эти документы председательствующему суду. Он их забрал, при этом не обозрел в судебном заседании с нашим участием, с участием других участников процесса. Мы понятия не имеем, какие там были документы, что в них содержалось и могло ли оно повлиять на вынесение итогового решения», - рассказал адвокат.

Это действие является незаконным, отметил он.

«Оно имеет одну цель - повлечь какие-то негативные последствия. И поэтому это для нас основание обжаловать данное определение, данное решение уже в надзорном производстве, в надзорном порядке, подав надзорную жалобу. Естественно, будем обжаловать. Там оснований и так хватает, но в суде кассационной инстанции было допущено очередное нарушение уголовно-процессуально кодекса», - заключил специалист.

В 2022 году Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца к пожизненному заключению сразу за несколько преступлений. В частности, их признали виновным в организации расправ.

Суд Адвокаты Арест Арашуковых
30 октября 2024, 14:17
Жительницу Подольска отправили под домашний арест за вандализм
Пресс-служба Следственного комитета
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Жительницу Подольска, устроившую поджог у монумента «Скорбящая мать», отправили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

На допросе 36-летняя женщина полностью признала вину. Ей грозит штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Следователи продолжают собирать обстоятельства по делу.

В воскресенье в микрорайоне Климовск обвиняемая, будучи пьяной, подожгла венки у памятника «Скорбящая мать» , посвященного павшим при защите Родины, после чего скрылась, но через некоторое время ее задержали сотрудники полиции. Преступление запечатлела камера видеонаблюдения.

Подольск Следственный комитет России Вандализм
29 октября 2024, 18:55
«Она лишь защищала свою жизнь». Модели Vogue изменили срок на реальный за убийство мужа
Freepik
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Апелляционный суд изменил наказание фотомодели Vogue Лилии Судаковой, обвиняемой в убийстве мужа. Вместо четырех лет условно ее приговорили к семи годам в колонии общего режима. Ситуацию прокомментировала 360.ru адвокат подсудимой Ольга Карачева.

Защитница пообещала, что приговор обжалуют, но произойдет это только после того, как она получит на руки копию апелляционного определения. По этой же причине Карачева затруднилась объяснить мотивацию суда.

«Мы вынесенное решение считаем точно незаконным абсолютно, потому что мы с самого начала указывали и продолжаем настаивать на том, что Лилия действовала в порядке необходимой обороны, и у нее никогда не было умысла на причинение тяжкого вреда или убийства. Она лишь защищала свою жизнь», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Для самой Судаковой, по словам адвоката, ужесточение приговора стало неожиданностью.

Модель зарезала супруга в Санкт-Петербурге 28 ноября 2020 года. По данным следствия, погибший хотел успокоить ее во время ссоры и положил руку на плечо, но она ударила его ножом в грудь. Мужчина умер в больнице. Сторона защиты утверждает, что Судакова не раз подвергалась угрозам и побоям.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Суд Адвокаты

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