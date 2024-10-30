Челябинец Женя Магадан разгромил мойку за отказ бесплатно стирать 12 ковров
Житель поселка Полетаево, ранее судимый мужчина по кличке Женя Магадан, разгромил автомойку, где ему отказались бесплатно стирать 12 ковров. Видеозапись с камер наблюдения 360.ru предоставил источник. Судя по дате на кадрах, ЧП произошло 12 сентября.
На записи видно, как мужчина требует от администратора постирать ковры, которые он привез. Якобы у него есть договоренность с директором. Судя по диалогу, такой договоренности не было, мужчине посчитали услугу в 3500 рублей. Это вывело неуравновешенного клиента из себя, и он начал рваться в помещение, где находился компьютер, монитор и камера наблюдения.
«Ты перепутала, что ли? Тебя то я не трону, зачем ты мне, девочка, нужна. <…> Дай зайду, я же тебя не трогаю», - мужчина прорывался в помещение силой.
При этом он возмущенно повторял: «три с половиной», видимо, его возмутила сумма, в которую оценили стирку ковров. Администратор успела забежать и спрятать от дебошира, предположительно, выручку мойки.
«Вопрос: ковры стираем? <…> Я в тюрьму собрался, что тут еще за три с половиной?» - вопрошал клиент.
Женщина плакала и просила его ничего не трогать, но мужчина схватил и бросил на землю сначала большой монитор, потом вырвал маленький монитор и тоже разбил его. Неадекват вырвал с корнем дверь в помещение, потом взял палку и разгромил камеру наблюдения, повторяя слова «три с половиной».