Челябинцев напугал подозрительный мужчина в балаклаве с автоматом

Полиция задержала подозрительного челябинца, который своим поведением пугал прохожих. В Сети распространились видеозаписи с тем, как он высовывается в балаклаве из автомобиля и держит в руках предмет, очень похожий на автомат.

Сотрудники МВД выяснили, что задержанный доставал из машины электрический привод, используемый в страйкболе.

«Мужчина в содеянном раскаивается и приносит извинения жителям Челябинска за содеянный им проступок», - указали в пресс-службе.

Ранее у здания администрации президента задержали пенсионера, у которого на плече висел предмет, похожий на автомат Калашникова. Мужчина рассказал сотрудникам ФСО, что он уже более 15 лет пытается попасть на прием к главе государства. На вопрос о том, зачем он ходил по городу с игрушечным автоматом, пенсионер не ответил. Задержанного доставили в психиатрическую лечебницу.