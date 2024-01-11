Челябинца заключили под стражу за жестокое убийство 15-летней сестры

По данным следствия, в ночь на 6 января в селе Татищево 19-летний фигурант поссорился с 15-летней девушкой и убил ее во время конфликта. После этого парень скрылся с места преступления, но его оперативно задержали.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в ведомстве.

Следователи продолжают работать над сбором и закреплением доказательной базы.

По данным Telegram-канала Shot, на теле девочки нашли следы удушения и ранения в живот. У подозреваемого были напряженные отношения с жертвой. Тело школьницы обнаружили в заброшенном доме культуры.