20 января 2024, 01:57

Человек погиб при поножовщине в пригородном поезде из Москвы

РИА «Новости»
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Конфликт с применением холодного оружия в электропоезде Москва — Сергиев Посад закончился гибелью одного из пассажиров. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

По данным издания, в пригородном поезде Москва - Сергиев Посад произошел конфликт между двумя пассажирами. Один из них ударил второго ножом и скрылся. В результате полученных травм пострадавший скончался.

Позже полиция задержала злоумышленника в поселке Монино. Им оказался 55-летний мужчина из Волгоградской области, неоднократно судимый за кражи, мошенничество и побои. Задержанный заявил, что в ходе конфликта его оппонент угрожал ему ножом, а он смог перехватить оружие, ранить противника и убежать.

Следственные органы возбудили уголовное дело.

В марте 2023 года 63-летний мужчина толкнул под электропоезд 15-летнего парня на станции метро «Киевская» в Москве. Подросток не пострадал, а злоумышленника задержали.

Объяснить причины своего поступка он не смог.

Конфликт с применением холодного оружия в электропоезде Москва - Сергиев Посад закончился гибелью одного из пассажиров. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

Драки Убийства Сергиев Посад Мужчины Оружие Поножовщины Поезда Полиция Москва
20 января 2024, 00:30
Обманутого мошенниками петербуржца арестовали за поджог чужих дверей
Pxhere
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Колпинский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца мужчину, поджигавшего чужие двери по указанию «сотрудника Росфинмониторинга». Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба объединенных судов города.

По словам обвиняемого, в декабре 2023 года с ним по телефону связались якобы от мобильного оператора, сообщив, что заканчивается срок договора на обслуживание сим-карты.

Злоумышленники обманом получили его паспортные данные. Потом ему позвонили якобы с портала госуслуг, сообщив, что мошенники оформили на него кредиты. Петербуржец поверил и назвал коды, которые пришли ему на телефон, чтобы это прекратить, но дальше ему позвонил уже якобы сотрудник Росфинмониторинга, заявивший, что нужно взять другие кредиты.

Звонки не прекратились, но на этот раз с ним связался якобы следователь, отметивший, что надо выполнять задачи Росфинмониторинга, имеющие государственную важность.

Важной госзадачей, как потом выяснилось, оказалось требование договориться с одним мужчиной о сотрудничестве, а в случае его отказа - поджечь ему двери. В первый раз обвиняемый перепутал двери, а на следующий день поджег не только нужную дверь, но и соседскую.

«Маме с папой я ничего не говорил», - признался арестованный.

В пятницу, 19 января, ему предъявили обвинение, уточнили в пресс-службе.

Ранее уголовное дело возбудили в Подмосковье после сообщений о поджоге дома участника спецоперации в Истре.

Санкт-Петербург Поджоги Суд Мошенничество Аресты
19 января 2024, 18:45
Укрывшему Трепову в квартире после взрыва запросили год и 10 месяцев колонии
РИА «Новости»
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Обвиняемому в укрывательстве Дарьи Треповой после организации взрыва в кафе Санкт-Петербурга ученому Дмитрию Косинцеву сторона обвинения запросила наказание в виде одного года и 10 месяцев колонии общего режима. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Сам подсудимый попросил не отправлять его в колонию и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Представляющая интересы Касинцева адвокат заявила, что ее подзащитный не смог отказать Треповой в убежище из-за повышенного уровня эмпатии. По ее словам, когда подсудимый узнал о том, что совершила гостья, то не хотел держать ее в своем доме, но не смог справиться со своим страхом. Адвокат подчеркнула, что его действия нужно переквалифицировать на несообщение о преступлении.

Суд объявил перерыв в заседаниях до 22 января. В ходе следующего слушания обвиняемые выступят с последними словами.

Главной обвиняемой в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский , Дарье Треповой обвинение запросило 28 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Следствие доказало, что Трепова принесла на творческий вечер Татарского в кафе Санкт-Петербурга статуэтку со взрывчаткой. Девушке предъявили в обвинение в совершении теракта. В ходе заседания она заявила, что не знала о бомбе, а выполняла приказы куратора.

Кроме уголовного дела, в рамках гражданского производства к Треповой подал иски 21 потерпевший, числе которых - мать Татарского. Их общая сумма составила 50 миллионов рублей.

Суд Терроризм Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
19 января 2024, 18:43
Еще одного участника нападавшей на белгородцев банды взяли под стражу
РИА «Новости»
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Октябрьский районный суд арестовал еще одного участника дела об избиении прохожих в Белгороде. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 18-летнему подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта.

Установлено, что обвиняемый с сообщниками напал на мужчину на парковке торгового центра из-за «незначительного повода».

До этого Свердловский районный суд отправил под СИЗО 19-летнего юношу, которого заподозрили в нападении на людей на улице.

Всего сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек, из них четверо - несовершеннолетние. Против молодых людей возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Полиция начала проверять сообщения о банде подростков, которые избивали прохожих на улицах города Белгорода. Видеоролики с нападениями появились в Сети. По ним правоохранители смогли установить личность нападавших.

Драки Суд Видео Полиция Избиения
19 января 2024, 18:20
Замглавы Минздрава Подмосковья арестовали за взятку в 150 млн рублей
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Тверской суд отправил под стражу заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о получении особо крупной взятки на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Захарову предъявили обвинение в совершении преступления по статье о получении взятки», - указали в сообщении.

Замминистра здравоохранения Московской области пробудет в СИЗО два месяца, до 17 марта 2024 года.

По данным Telegram-канала «112» чиновник попался на крупной взятке в 150 миллионов рублей. Такую сумму он якобы запросил у подрядной строительной фирмы, которая занимается капитальным ремонтом больниц.

В Московской области по подозрению в коррупции правоохранители задержали 11 человек.

По данным Следственного комитета России, два фигуранта дела работали консультантами отдела при региональном Минсоцразвития. Во время обысков у подозреваемых изъяли крупные суммы.

Суд Здравоохранение Коррупция Преступления СИЗО

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