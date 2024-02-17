Цепочку сбыта похищенного из зоны СВО оружия вскрыли в Петербурге

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Схему придумал укравший 21 гранату контрактник. Мужчина обратился к своему приятелю, который тоже служил по контракту, с просьбой отвезти снаряды в Петербург. Там он должен был передать вооружение указанному человеку.

Получателем оказался знакомый первого. Его просто попросили подержать гранаты у себя дома.

Против трех мужчин возбудили уголовное дело. В случае признания вины им грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.