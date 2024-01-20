20 января 2024, 17:20

Центральный главк СК взял на контроль дело группировки из Белгорода

РИА «Новости»
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Участников нападавшей на прохожих молодежной группировки из Белгорода отправили в следственный изолятор. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК.

В ведомстве заявили, что в одно производство объединили дела, возбужденные по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Фигурантами дела стали четверо, включая одного несовершеннолетнего.

Отдельное уголовное дело завели в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное по мотивам национальной ненависти, а также в возбуждении ненависти или вражды на основании национальности.

Еще один участник группировки - 19-летний юноша - стал фигурантом дела по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Всех шестерых участников группы арестовали по решению суда.

Также следователи проверяют на причастность к нападениям еще двух 17-летних подростков, подозреваемых в хулиганстве. В ближайшее время криминалисты решат вопрос о заведении уголовного дела.

Расследование деятельности группировки взяли под контроль в центральном главке СК. Белгородские силовики начали сбор доказательств и поиск других фактов преступлений молодых людей, а также их вероятных соучастников.

Группа молодых людей нападала на случайных прохожих в Белгороде, оскорбляя их по национальности. Свои похождения они снимали на видео.

По данным СМИ , главарем являлся 17-летний уроженец Азербайджана, долго живший в Харькове. Гражданство России он получил в 2022 году. Правоохранители назначили проверку законности выдачи паспорта.

Уголовное дело Дети Преступления СК РФ Россия
20 января 2024, 16:17
Мошенники оставили пожилую москвичку без квартиры и зубных коронок
РИА «Новости»
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Пожилая жительница Москвы стала жертвой аферистов, которые обманным путем заставили ее набрать кредитов, продать квартиру, заложить в ломбард ценные вещи, в том числе золотые коронки. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, в общей сложности ущерб составил около 11 миллионов рублей. Мошенникам удалось убедить женщину, что ее квартиру захотели завладеть черные риелторы, поэтому недвижимость нужно срочно продать, а средства - перевести на безопасные счета.

Пенсионерка продала квартиру и перевела вырученные деньги злоумышленникам. Затем пострадавшая послушалась их совета и взяла новые средства в кредит, чтобы «обезопасить» свои ценности. Она за 300 тысяч рублей заложила в ломбард зубные коронки, золотые сережки, серьги и кольца с бриллиантами, а затем подписала кредитный договор на 20 тысяч рублей.

После этого мошенник вновь связался с пенсионеркой и рассказал, что она стала жертвой обмана. Кунцевская районная прокуратура взяла под свой контроль установление лиц, которые причастны к ситуации.

Еще одна столичная пенсионерка перевела мошенникам семь миллионов рублей.

Прокуратура РФ Пенсионеры Мошенничество Москва
20 января 2024, 12:54
Жителя Перми арестовали по подозрению в двойном убийстве
РИА «Новости»
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Жителя Перми арестовали по подозрению в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба главка управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Правоохранители предъявили ему обвинение по статье «Убийство двух человек». Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 17 января между 30-летним обвиняемым и двумя мужчинами 1963 и 1965 годов рождения произошел конфликт, в ходе которого он нанес оппонентам многочисленные удары колюще-режущим предметом, те скончались.

После убийства подозреваемый поджег квартиру и скрылся, однако его задержали правоохранители.

«Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и допросили свидетелей по делу. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы», - отметили в краевом СК.

В декабре жителя Тюмени приговорили к пожизненному заключению за убийство нового мужчины бывшей супруги и экс-тещи.

Убийства Пермь Следственный комитет России
20 января 2024, 10:00
Глава СК запросил доклад об ударе током школьника в Воронеже
Unsplash
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании факта поражения током школьника в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, ЧП произошло во время репетиции в одной из музыкальных студий в Воронеже, 13-летнего ребенка ударило электротоком, его доставили в больницу.

«Председатель Следственного комитета дал поручение главе Следственного управления по Воронежской области доложить об установленных обстоятельствах и ходе расследования», - сообщили в пресс-службе.

СК в связи с ситуацией завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья или жизни граждан.

Школьник получил удар током в гитарной студии, сообщал «360». Мальчик пытался настроить электрогитару. Мать пострадавшего отмечала, что сейчас подросток находится на обследовании, медики установят тяжесть травм.

Уголовное дело Электричество Школьники Следственный комитет России
20 января 2024, 08:34
Застрелившему сослуживца участнику СВО вынесли оправдательный приговор
РИА «Новости»
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Оправдательный приговор вынесли присяжные участнику спецоперации, которого обвинили в убийстве сослуживца. Об этом сообщил «Коммерсант».

Присяжные заседатели Новочеркасского гарнизонного военного суда единогласно признали невиновным уроженца Чечни Зайнди Такаева, который проходил по обвинению в убийстве контрактника из Дагестана Магомеда Шахбанова.

Присутствовавший на заседании адвокат военнослужащего сообщил, что Такаева освободили из-под стражи в зале суда, ему предоставили право на реабилитацию.

Представители уроженца Дагестана и сторона обвинения с вердиктом не согласились, они намерены обжаловать его в Южном окружном военном суде. По мнению авторов апелляции, на присяжных могли оказать давление.

Такаева обвиняли в убийстве сослуживца в ЛНР в июне 2022 года. Свидетели сообщали, что он выстрелил в голову Шахбанову. В свою очередь обвиняемый настаивает, что открыл ответный огонь, когда по нему начали стрелять из кустов.

Ранее суд на Сахалине дал семь лет колонии военнослужащему , который самовольно покинул зону СВО.

Суд Военные

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