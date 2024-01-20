Центральный главк СК взял на контроль дело группировки из Белгорода

В ведомстве заявили, что в одно производство объединили дела, возбужденные по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Фигурантами дела стали четверо, включая одного несовершеннолетнего.

Отдельное уголовное дело завели в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное по мотивам национальной ненависти, а также в возбуждении ненависти или вражды на основании национальности.

Еще один участник группировки - 19-летний юноша - стал фигурантом дела по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Всех шестерых участников группы арестовали по решению суда.

Также следователи проверяют на причастность к нападениям еще двух 17-летних подростков, подозреваемых в хулиганстве. В ближайшее время криминалисты решат вопрос о заведении уголовного дела.

Расследование деятельности группировки взяли под контроль в центральном главке СК. Белгородские силовики начали сбор доказательств и поиск других фактов преступлений молодых людей, а также их вероятных соучастников.

Группа молодых людей нападала на случайных прохожих в Белгороде, оскорбляя их по национальности. Свои похождения они снимали на видео.

По данным СМИ , главарем являлся 17-летний уроженец Азербайджана, долго живший в Харькове. Гражданство России он получил в 2022 году. Правоохранители назначили проверку законности выдачи паспорта.