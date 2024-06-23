«Цель очевидна». Москалькова объяснила, почему террористы напали на Дагестан

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«Цель террористов очевидна - запугать и разобщить народы России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь. Надеюсь, что террористы принесут заслуженное наказание», - заявила омбудсмен.

Москалькова осудила террористические акты в Дагестане, выразила соболезнования родным и близким погибших и пожалела скорейшего выздоровления пострадавшим.

В воскресенье вечером вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Террористы убили несколько полицейских, священника и охранника храма.

МВД республики сообщило о ликвидации четырех боевиков. По данным правоохранительных органов, в нападении принимали участие сыновья г лавы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Чиновника задержали, сейчас его допрашивает полиция.