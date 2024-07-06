Цех по производству суррогатного алкоголя накрыли в Перми

В ведомстве рассказали, что силовики нашли подпольный цех, где злоумышленники занимались производством спиртосодержащей продукции, которую разливали по бутылкам без маркировки и отправляли на продажу.

В общей сложности правоохранители изъяли 45 тонн спиртосодержащей жидкости. Против задержанных завели уголовные дела о незаконном производстве и продаже спиртного. Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

В конце мая полицейские Кронштадта задержали частного производителя кустарного алкоголя. Винокурню мужчина открыл в трех гаражах, где, кроме перегона поддельного спиртного, разливал жидкости в различные тары и продавал всем желающим. Общий объем контрафактной спиртосодержащей продукции превысил 1,5 тонны.