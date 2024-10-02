Cadillac, Mercedes и раритетное авто арестовали по делу Тимура Иванова

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Арест наложили на Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года и Mercedes-Benz G63. Последний принадлежит Иванову, но оформлен на его личного водителя.

Экс-замминистра зарегистрировал иномарку на водителя в 2022-2023 годах, но пользовался автомобилем по своему усмотрению. Примерная стоимость подержанного Mercedes-Benz G63 варьируется от 5,2 миллиона до 15 миллионов рублей.

Ранее в доме Иванова обнаружили оружие , которое отправили на баллистическую экспертизу. Также во время обысков у бывшего замминистра нашли крупные суммы наличными.