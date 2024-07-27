27 июля 2024, 10:26

Бывший замглавы Минобороны просил не отправлять его в изолятор

РИА «Новости»
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Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по уголовному делу о коррупции, просил суд не заключать его под стражу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например отпустить его под залог или домашний арест», - рассказал собеседник агентства.

Также ТАСС рассказали, что экс-заместитель главы министра обороны России будет первое время содержаться в СИЗО «Лефортово» на карантине, а потом переведут в общую камеру и подберут «соседей».

Булгакова задержали, когда стало известно, что он поставлял военным некачественные продукты по завышенной цене. Силовики провели обыски в квартире и на даче арестованного генерала. Его могут лишить свободы на 10 лет.

Ранее стало известно, что трое руководителей Грязинского пищевого комбината, обвиняемые по делу Булгакова, могли попытаться уничтожить улики , доказывающие их причастность к преступлению.

Уголовное дело Суд Коррупция СИЗО Россия Аресты Армия
27 июля 2024, 09:56
ФСБ пресекла два теракта в Дагестане
РИА «Новости»
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Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел поймали в Каспийске трех местных жителей, которые готовили теракты. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ФСБ, граждане планировали совершить теракты против правоохранительных органов и в храме. Задержанные признали свою вину, в отношении них возбудили уголовное дело.

В домах у подозреваемых сотрудники полиции и ФСБ обнаружили взрывные устройства, оружие, а также инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях.

Дагестан ФСБ
27 июля 2024, 09:40
Стало известно, где может спрятаться подорвавший железную дорогу рязанец
Global Look Press
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Руслан Сидики, подорвавший железную дорогу в Рязанской области, может спрятаться за границей. Об этом говорится в судебных документах, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

У рязанца есть родственники за рубежом, уточнили в суде.

«С учетом тяжести предъявленного ему обвинения <…> может скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью избежать уголовного наказания», - добавили в инстанции.

Басманный суд 25 июля продлил арест Сидики до ноября. Мужчине вменили прохождение обучения с целью совершения теракта. Его обвинили по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств, совершении террористического акта, покушении на второй и подготовке к третьему. Подрывнику грозит более 30 лет тюрьмы, сообщил сайт kp.ru.

Суд Преступления Взрывы Дороги
27 июля 2024, 05:24
Сбившего пятерых пешеходов водителя автобуса освободили в зале суда в Петербурге
РИА «Новости»
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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор водителю автобуса Норкуле Содикову, который в январе, управляя автобусом, сбил пятерых пешеходов. Ему назначили штраф 500 тысяч рублей. Информацию предоставила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

С учетом содержания фигуранта под стражей, его освободили от выплаты штрафа. Также суд запретил Содикову управлять транспортными средствами в течение двух лет. Фигуранта освободили из-под стражи в зале суда. Содиков вину признал.

С перевозчика суд взыскал в качестве моральной компенсации 2,8 миллиона рублей в пользу потерпевших.

ДТП произошло на пересечении улиц Беринга и Наличной 24 января. Содиков не справился с управлением и выехал на тротуар, совершив наезд на пешеходов. Очевидцы рассказали, что автобус на полной скорости влетел на тротуар, сбив прохожих.

Штрафы Санкт-Петербург Суд ДТП Автобусы Водители
26 июля 2024, 18:59
Легендарного футболиста ограбили в Париже на полмиллиона евро
Unsplash
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У легендарного бразильского футболиста Зико, приехавшего в составе делегации на Олимпийские игры в Париж, украли сумку, в которой находились ценные вещи на сумму около 500 тысяч евро. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Звезда футбола сел в такси, загрузив в багажник сумку с бриллиантами, часами Rolex и наличными деньгами. К машине неожиданно подбежал неизвестный и устроил перепалку с водителем. В это время второй человек незаметно вскрыл багажник и убежал с добычей.

Зико обратился в Парижскую городскую прокуратуру. Полиция ищет злоумышленников.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предположил, что парижские власти не сумеют организовать достойный уровень соревнований.

Зико считается одним из лучших полузащитников в истории футбола. После завершения карьеры он работал тренером во многих странах, в том числе некоторое время возглавлял московский ЦСКА.

Париж Ограбления Футбол Олимпиада в Париже — 2024

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