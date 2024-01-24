Бывший замглавврача в Кузбассе получил 8 лет колонии за взяточничество

По данным следствия, летом 2020 года замглавврача по ресурсному обеспечению городской больницы получил взятку в 250 тысяч рублей. Эти деньги являлись лишь частью от оговоренной суммы в более чем один миллион рублей.

Взятку дал директор одной из коммерческих организаций. За деньги обвиняемый предоставлял компании данные о нуждах медицинского учреждения в расходниках и планируемых закупках.

«Сумма взятки составила 5% от суммы заключенных договоров в размере более 25 миллионов рублей», - указали в ведомстве.

Обвиняемый не сотрудничал со следствием. Но это не помешало собрать против него доказательства. На время следствия на его недвижимость стоимостью около 800 тысяч рублей, на изъятые в ходе обыска более семи миллионов рублей, шести тысяч евро, семи тысяч долларов и другую иностранную валюту наложили арест.

Суд приговорил бывшего замглавврача к восьми годам колонии строгого режима, а также ему назначили штраф на более чем 12,6 миллиона рублей.

Накануне бывшего замглавы Калтанского городского округа Кузбасса обвинили в получении взятки в крупном размере. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Бывшего заместителя главного врача по ресурсному обеспечению одной из больниц Новокузнецка признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу.