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Владимиру Мешкову предъявили обвинение по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, он участвовал в хищении более 600 миллионов рублей, выделенных на ремонт стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Суд постановил заочно арестовать его на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

Нарушения при исполнении контракта между учреждением, которое занималось огневыми испытаниями жидкостных ракетных двигателей, и подрядчиком в лице ООО «Москапстрой» нашла Генпрокуратура. На реконструкцию стендовой базы выделили 3,2 миллиарда рублей, часть которых похитили.

Другое крупное хищение выявили при реконструкции Пермского порохового завода и здания Роскосмоса на улице Щепкина в Москве. Возбудили уголовное дело.