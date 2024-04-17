Бывший полицейский из Таджикистана изнасиловал 72-летнюю пенсионерку в Пушкино

После совершения преступления 39-летний мужчина залег на дно, а потом устроился работать в местный дом престарелых. Руководство заведения не знало о преступном прошлом нового сотрудника и приняло его на работу, отметил источник.

«Полиция вскоре вышла на его след, они узнали, что он работает в доме престарелых. В итоге его задержали. Сам преступник оказался бывшим полицейским, проработал 10 лет в республике Таджикистан в местной полиции», - рассказал собеседник издания.

По информации следствия, злоумышленник совершил насильственные действия, угрожая пенсионерке ножом. Задержанный свою вину не отрицал, против него возбудили уголовное дело и поместили под стражу, сообщили в издании «Пушкино сегодня». Правоохранители выясняют, был ли подозреваемый причастен к другим аналогичным преступлениям.

В Нижегородской области правоохранители задержали 23-летнего водителя такси, который подозревается в изнасиловании 19-летней девушки. Против мужчины возбудили уголовное дело.