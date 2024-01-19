Бывший глава челябинского отделения ПФР получил 16 лет колонии

«Назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 16 лет строгого режима и штрафа 400 миллионов рублей», - вынес вердикт судья Алексей Акатышев.

Второго фигуранта по делу Рудольфа Зайцева приговорили на 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 139 миллионов рублей. Он также трудился в региональном управлении ПФР в должности главы административно-хозяйственного отдела.

По данным следствия, в период с июня 2016-го по август 2019 года Чернобровин получил от владельцев местных ЧОП 3,4 миллиона рублей и прогулочный катер стоимостью 600 тысяч рублей за заключение контрактов по охране подразделений ПФР в Челябинской области.

Кроме того, с августа 2019 по июль 2021 года Чернобровин и Зайцев получили взятку в 28 миллионов рублей от охранной компании за содействие в заключении контракта на охрану зданий.

Ранее в Красноярске суд приговорил к 12 годам колонии бывшего главу Минлесхоза Дмитрий Маслодудова за мошенничество и получение взятки.