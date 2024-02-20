20 февраля 2024, 09:18

Бывший чиновник из Алтайского края признался в расправе над абитуриентками спустя 23 года

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Бывший чиновник из Алтайского края Виталий Манишин признался следствию в убийстве 10 девушек. Среди них были как студентки, так и абитуриентки, сообщила «Лента.ру».

Экс-замглавы района задержали в мае 2023 года по другому делу, но в ходе допроса тот признался в убийстве, которое произошло в 1989 году.

«Он дал признательные показания в совершении убийства несовершеннолетней, сопряженного с изнасилованием, и при проверке показаний на месте подробно рассказал о произошедшем», - отметили в СК России по Алтайскому краю.

Мужчина также заявил об убийствах еще девяти девушек, которые учились или планировали поступить в Алтайский государственный политехнический университет.

По информации издания, убийцу местные жители прозвали «политеховским маньяком». Из-за исчезновения подростков многие родители 23 года назад стали встречать детей у университета после занятий.

«Слухов много ходило среди студентов, было жутко, мы старались по одному не ходить, особенно вечером», - рассказала Дарья Артемова, которая была абитуриенткой АлтГТУ в 2000 году.

Ранее бывшего полицейского Михаила Попкова, который убил трех женщин в Иркутске и Ангарске , этапировали в Мордовию. По мнению судебного юриста Владимира Комсолева, маньяк признался в новых убийствах из-за своего тщеславия.

Убийства Россия Чиновники Сибирь Студенты
20 февраля 2024, 09:14
Обман при продаже кошки обернется заводчице в Сибири крупным штрафом или тюрьмой
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Заводчица в Новосибирской области продала бенгальскую кошку под видом европейской бурмы. Она подделала документы и выручила большую сумму денег, но теперь пойдет под суд по обвинению в мошенничестве, сообщила региональная прокуратура.

Уголовное дело по части второй статьи 159 УК России «Мошенничество» рассмотрит Тогучинский районный суд. Обвиняемая специализировалась на разведении бенгальских кошек, но в апреле 2023 года решила продать одного из котят под видом представителя более дорогой породы - европейской бурмы.

По версии следствия, она получила ветпаспорт и регистрационную карточку, опубликовала в интернете объявление и нашла покупателя. Новый хозяин узнал об обмане, когда питомец подрос. По вменяемой статье женщине грозит минимальное наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, максимальное - лишения свободы на срок до пяти лет.

Европейская бурма отличается от бенгальской кошки окрасом, размером и происхождением. Стоимость первой на сайте бесплатных объявлений составила в среднем от 20 тысяч рублей, второй - от пяти тысяч.

Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества при продаже животных. Адвокат Виталий Ревзин заявил, что продавцы брали задаток, привозили других питомцев, но обещали вернуть деньги только после их продажи.

Уголовное дело Суд Животные
19 февраля 2024, 22:31
Двух наркодельцов в Подмосковье приговорили к 16 годам колонии
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Московский областной суд вынес приговор двум фигурантам по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Им назначили наказание в 16 и 16,5 лет колонии строгого режима, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Константина Е. и Сергея Ж. приговорили по статье «Незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Речь идет о 25 килограммах наркотических веществ.

Подсудимые вместе с соучастниками организовали лабораторию в Раменском, где производили и хранили мефедрон, который планировали продавать в Подмосковье.

Суд назначил Константину Е. наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет шесть месяцев, Сергею Ж. - 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

В Санкт-Петербурге таможенники задержали прибывшего из Гамбурга немца с грузом мармеладных мишек с каннабисом. Против него возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических веществ.

Наркотики Уголовное дело Суд Приговоры Раменское
19 февраля 2024, 19:28
Стали известны причины объявления в розыск главы «Ленфильма»
РИА «Новости»
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Генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск после того, как против него дали показания владельцы и администраторы Telegram-канала «Небрехня». Об этом сообщил источник РБК.

По данным издания, Щербаков курирует несколько Telegram-каналов.

«Щербаков объявлен в розыск в связи с тем, что против него дали показания лица, владеющие и администрирующие канал „Небрехня“, - подчеркнул собеседник издания.

МВД России 19 февраля объявило главу «Ленфильма» в розыск по статье Уголовного кодекса. По какой именно - в ведомстве не уточнили.

Ранее МВД объявило в розыск по уголовной статье блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, владельца выступающей во второй лиге Кипра футбольного клуба «КраСава». Тот с иронией пригласил правоохранителей посетить матч своей команды.

Также в международный розыск объявили нападающего «Спартака» Квинси Промеса, осужденного в Нидерландах. Мужчину пока не экстрадировали. Спортсмена заочно приговорили к шести годам тюрьмы.

МВД РФ Россия
19 февраля 2024, 17:08
Пенсионерка из Москвы передала мошенникам более 10,5 миллиона рублей
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Пожилая москвичка стала жертвой мошенников, которые представившись сотрудниками следственных органов банка, уговорили ее взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Таким образом она лишилась 10,5 миллиона рублей, рассказали в столичной прокуратуре.

По информации ведомства, мошенники не только заставили женщину отдать им кредитные средства, но и продать квартиру на улице Поклонная и передать вырученные средства криминальному курьеру.

Затем аферисты попытались убедить женщину продать еще одну ее квартиру на улице Аллея Жемчуговой и снять с регистрационного учета своего сына. Только тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества.

Ранее еще один мошенник выманил у бывшего начальника главного управления авиации ФСБ генерал-лейтенанта Николая Гаврилова 1,5 миллиона рублей. Он представился директором Ассоциации Героев России.

Мошенничество Кредиты Полиция Москва

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