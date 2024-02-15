Бывший адвокат Улюкаева получила 8 лет лишения свободы за мошенничество

Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил к восьми годам лишения свободы адвоката Дареджан Квеидзе, ранее защищавшую главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева. Такой же приговор получил ее соучастник - адвокат Андрей Фоломейкин. Об этом написала газета «Коммерсант».

По версии следствия, Квеидзе и Фоломейкин присвоили один миллион долларов, который получили от девелопера Игоря Строганова за прекращение уголовного дела.

Строганов - учредитель строительной компании «Мануфактура-Юг». Его обвиняли в даче крупных взяток сочинским чиновникам в 2018 году - тогда его компания собиралась построить в курортном городе новый ЖК. Подсудимый не отрицал факт взятки, но утверждал, что деньги у него вымогали.

Во время расследования этого уголовного дела Квеидзе и Фоломейкин обратились к жене Строганова и пообещали за миллион долларов обеспечить подсудимому оправдательный или максимально мягкий приговор. Деньги адвокаты получили, а Строганова приговорили к семи годам колонии строгого режима. Тогда его жена обратилась в полицию, и теперь сроки получили сами адвокаты. По данным газеты, обвиняемые уже обжаловали решение суда.

Ранее адвокат подростков, подозреваемых в избиении людей в Тюмени, пригрозил судье и прокурору «адским огнем» за арест его подзащитных.