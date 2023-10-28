28 октября 2023, 17:24

Бывших пожилых супругов нашли убитыми в квартире на Урале

РИА «Новости»
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Тела двоих 85-летних пенсионеров обнаружили в их квартире в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Свердловской области.

«В Кировском районе Екатеринбурга 28 октября обнаружили тела женщины и мужчины с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении.

Следователи завели дело по статье «Убийство». В настоящее время следственная группа проводит сбор вещественных улик и устанавливает обстоятельства преступления, на месте работают криминалисты.

В пресс-службе главка МВД по региону уточнили, что погибшие являлись бывшей супружеской парой, но проживали вместе.

«Сотрудники полиции отрабатывают связи погибших, а также проверяют лиц, склонных к подобной противоправной деятельности», - добавил руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Издание «Kp-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что из квартиры погибших пропала крупная сумма денег, которую они получили в качестве компенсации за снесенную дачу. Косвенно это подтвердили соседи, которые уточнили, что погибшая часто хвасталась полученной суммой. Они подчеркнули, что пара жила одна. Единственная дочь погибла при пожаре, а внук скончался 15 лет назад.

Убийства МВД РФ Екатеринбург Следственный комитет России
29 октября 2023, 01:12
Участкового полиции нашли застреленным в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Тело 35-летнего участкового городского отдела полиции № 2 обнаружили в Базовом переулке с тремя пулевыми ранениями. Полицейский одним из первых приехал на вызов по делу об убитых пенсионерах в Екатеринбурге, сообщил Life.

У погибшего правоохранителя остались супруга и двое детей. В 2021 году он стал победителем конкурса «Народный участковый» в Кировском районе.

По данным Следственного комитета, тела двоих 85-летних пенсионеров обнаружили в их квартире. Следователи завели дело по статье «Убийство». В настоящее время проводится сбор вещественных улик и устанавливаются обстоятельства преступления.

Издание «КП-Екатеринбург» сообщило, что из квартиры погибших исчезла крупная сумма денег, которую пожилые люди получили в качестве компенсации за снесенную дачу. Пенсионеры проживали вдвоем. Их дочь погибла при пожаре, а внук умер еще 15 лет назад.

Убийства Пенсионеры Екатеринбург
28 октября 2023, 23:42
Мигрант устроил стрельбу на севере Москвы и попал в женщину с ребенком
РИА «Новости»
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Устроившего стрельбу из травматического пистолета на автобусной остановке на севере Москвы уроженца Таджикистана задержали за хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина, демонстрируя свое пренебрежительное отношение к окружающим, открыл стрельбу из травматического пистолета. Одна из пуль срикошетила об асфальт и попала в женщину с ребенком. Стрелок сел в прибывший автобус, где без причин выстрелил в пассажирку.

В ходе задержания сотрудниками полиции вооруженный мужчина оказал сопротивление и применил силу в отношении правоохранителя.

Следователи к двум эпизодам уголовного дела о хулиганстве добавили применение насилия в отношении представителя власти. Обвинение задержанному предъявят в ближайшее время, а пока его ждут на допросе.

По данным Telegram-канала Mash , за травматический пистолет на остановке мигрант схватился после того, как женщина попросила его не курить в присутствии ребенка. Журналисты уточнили, что стрельбу уроженец Таджикистана сопровождал русофобскими лозунгами. По данным авторов, пострадавшая получила ранение руки.

Стрельба Мигранты СК РФ Москва 2023
28 октября 2023, 19:34
Организатора избиений прохожих в Петербурге объявили в международный розыск
РИА «Новости»
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Правоохранители объявили в международный розыск предполагаемого организатора группы подростков, которые нападали и избивали прохожих на улицах Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск», - отметили в ведомстве.

По данным СК, организатором нападений был 18-летний молодой человек. Сейчас он скрывается. Всего по делу задержали 11 молодых людей, среди них уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Подозреваемых заключили под стражу.

Толпа подростков избивала людей и снимала все это на камеры смартфона, также они называли себя «азербайджанской мафией». Полиция Санкт-Петербурга ранее установила первых двух пострадавших от действий группы подростков, н ападавших на прохожих.

Ими оказались 16-летний житель города Пушкина и 14-летний житель Московского района.

Санкт-Петербург Следственный комитет России
28 октября 2023, 15:28
Дело оставившего Крымский мост без защиты офицера поступило в суд
РИА «Новости»
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Дело полковника Росгвардии Сергея Волкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при обеспечении обороны Крымского моста поступило во Второй Западный окружной военный суд. Об этом сообщил «Коммерсант».

По версии следствия, офицер закупил для защиты Керченского пролива и Крымского моста от дронов комплексы «Орел-БПЛА» на сумму почти 400 миллионов рублей.

Однако по своим характеристикам они не могли противостоять беспилотникам противника, в результате инфраструктурные объекты остались без должной защиты, уточнило издание.

По информации «Коммерсанта», расследование вели по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия», канцелярия уже зарегистрировали дело. Однако конкретный судья пока не определен. Вероятно, процесс над офицером пройдет в закрытом режиме.

Волкова задержали в марте в собственном кабинете в Москве. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее стало известно, что Волков не признал свою вину в превышении полномочий.

Суд Крымский мост Росгвардия

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