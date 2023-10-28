Бывших пожилых супругов нашли убитыми в квартире на Урале
Тела двоих 85-летних пенсионеров обнаружили в их квартире в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Свердловской области.
«В Кировском районе Екатеринбурга 28 октября обнаружили тела женщины и мужчины с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении.
Следователи завели дело по статье «Убийство». В настоящее время следственная группа проводит сбор вещественных улик и устанавливает обстоятельства преступления, на месте работают криминалисты.
В пресс-службе главка МВД по региону уточнили, что погибшие являлись бывшей супружеской парой, но проживали вместе.
«Сотрудники полиции отрабатывают связи погибших, а также проверяют лиц, склонных к подобной противоправной деятельности», - добавил руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Издание «Kp-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что из квартиры погибших пропала крупная сумма денег, которую они получили в качестве компенсации за снесенную дачу. Косвенно это подтвердили соседи, которые уточнили, что погибшая часто хвасталась полученной суммой. Они подчеркнули, что пара жила одна. Единственная дочь погибла при пожаре, а внук скончался 15 лет назад.