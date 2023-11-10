Бывших московских следователей арестовали по делу о взятках

Экс-руководитель Хорошевского отдела столичного главка С К Рустам Юсупов, бывший глава Следственного управления по Северо-Западному округу Сергей Ромодановский и его заместитель Андрей Жерютин отправились в следственный изолятор до 10 января. Как сообщила объединенная пресс-служба столичных судов , такое решение вынес Басманный суд.

В решении сказано, что бывших силовиков обвинили в создании преступного сообщества, получении взяток, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, а также привлечении невиновных к уголовной ответственности и необоснованное возбуждении уголовного дела.

По данным СМИ, бывшие следователи принимали участие в рейдерском захвате Группы компаний Merlion под руководством ее бывшего генерального директора Вячеслава Симоненко.

Как ранее сообщал «Коммерсант» , предприниматель при поддержке «решальщика Кирилла Качура создал группировку для возвращения под свой контроль активов компании. Туда вошли и арестованные сегодня следователи.

В 2020 году предприниматель обвинил топ-менеджеров фирмы в организации покушения. По его словам, за пять лет до этого неизвестные совершили попытку поджога его дома.

Симоненко утверждал, что таким образом руководство компании планировало отказаться от выплаты в 4,5 миллиона долларов, полученных от продажи доли в компании. Подконтрольные ему силовики завели уголовное дело, которое развалилось при проверке в центральном аппарате СК.

Криминалисты пришли к выводу, что никакого покушения не было, а уголовное дело Симоненко инициировал, чтобы получить активы Merlion в свое распоряжение и требовать деньги со взятых под стражу топ-менеджеров. В итоге Симоненко и подельники сами стали фигурантами уголовного дела.