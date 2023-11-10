10 ноября 2023, 23:08

Бывших московских следователей арестовали по делу о взятках

РИА «Новости»
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Экс-руководитель Хорошевского отдела столичного главка С К Рустам Юсупов, бывший глава Следственного управления по Северо-Западному округу Сергей Ромодановский и его заместитель Андрей Жерютин отправились в следственный изолятор до 10 января. Как сообщила объединенная пресс-служба столичных судов, такое решение вынес Басманный суд.

Экс-руководитель Хорошевского отдела столичного главка С К Рустам Юсупов, бывший глава Следственного управления по Северо-Западному округу Сергей Ромодановский и его заместитель Андрей Жерютин отправились в следственный изолятор до 10 января. Как сообщила объединенная пресс-служба столичных судов , такое решение вынес Басманный суд.

В решении сказано, что бывших силовиков обвинили в создании преступного сообщества, получении взяток, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, а также привлечении невиновных к уголовной ответственности и необоснованное возбуждении уголовного дела.

По данным СМИ, бывшие следователи принимали участие в рейдерском захвате Группы компаний Merlion под руководством ее бывшего генерального директора Вячеслава Симоненко.

Как ранее сообщал «Коммерсант» , предприниматель при поддержке «решальщика Кирилла Качура создал группировку для возвращения под свой контроль активов компании. Туда вошли и арестованные сегодня следователи.

В 2020 году предприниматель обвинил топ-менеджеров фирмы в организации покушения. По его словам, за пять лет до этого неизвестные совершили попытку поджога его дома.

Симоненко утверждал, что таким образом руководство компании планировало отказаться от выплаты в 4,5 миллиона долларов, полученных от продажи доли в компании. Подконтрольные ему силовики завели уголовное дело, которое развалилось при проверке в центральном аппарате СК.

Криминалисты пришли к выводу, что никакого покушения не было, а уголовное дело Симоненко инициировал, чтобы получить активы Merlion в свое распоряжение и требовать деньги со взятых под стражу топ-менеджеров. В итоге Симоненко и подельники сами стали фигурантами уголовного дела.

Суд Коррупция СК РФ
10 ноября 2023, 19:05
Экс-замминистра культуры Ярилова не признала вину в деле о «Пушкинских картах»
РИА «Новости»
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Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в злоупотреблении полномочиями бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой передали в прокуратуру для утверждения обвинения. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что бывшая чиновница своей вины не признала. Копию уголовного дела для изучения также направили адвокатам, представляющим интересы Яриловой.

Пост заместителя министра культуры Ольга Ярилова занимала с 2018 по сентябрь 2022 года. Свой пост она оставила по собственному желанию. Правоохранители задержали бывшую чиновницу в апреле этого года по делу о превышении должностными полномочиями которые повлекли тяжкие последствия. Басманный суд Москвы вынес решение об ее аресте.

Изначально СМИ сообщали, что дело связано с хищениями при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». ТАСС уточнил, что ущерб по делу составил более 125 миллионов рублей. По данным агентства, следствие посчитало, что Ярилова необоснованно включило в программу для посещений Музей мороженого в Москве.

«Пушкинскую карту» запустили с 1 сентября 2021 года. Российские школьники и студенты могли использовать годовой номинал в размере пяти тысяч рублей для посещения театров, музеев и концертов.

СК РФ Минкультуры РФ
10 ноября 2023, 17:47
Ранее судимую женщину задержали в Москве по подозрению в кражах из магазинов
РИА «Новости»
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Полицейские задержали ранее судимую женщину по подозрению в кражах со взломом из магазинов на Большой Якиманке. Об этом агентству новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

«Против задержанной возбудили дела по части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы», - уточнил он.

Известно, что женщина вскрыла двери двух магазинов на Большой Якиманке, пробралась туда и похитила из касс денежные средства. Злоумышленницу задержали в Смоленской области. Похищенные средства она успела потратить.

В среду, 8 ноября, московские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Басманном районе.

Кражи Москва 2023
10 ноября 2023, 17:09
Конфликтом с участием мигрантов в Самарской области заинтересовался СК
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу, которое завели после конфликта между жительницей Сызрани и мигрантами в одном из магазинов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Самарской области Воеводину доложить об обстоятельствах произошедшего, а также принять меры для принятия уголовного дела к производству», - отметили в СКи.

По данным Следкома, в четверг, 9 ноября, в СМИ появилась информация, что в декабре 2022 года в помещении магазина в Сызрани произошел конфликт между уроженцами республик из ближнего зарубежья и женщиной-покупательницей, в ходе которой последней причинили вред здоровью.

«Пользователи социальных сетях отмечали, что по факту ситуации никого не привлекли к уголовной ответственности», - добавили в СК.

РИА «Новости» уточнило, что конфликт начался после того, как продавщица магазина нецензурно нахамила одной из посетительниц с пожилой матерью. Потом она схватила оппонентку за волосы, вывела на улицу и брызнула в лицо газовым баллончиком.

Драки Следственный комитет России
10 ноября 2023, 16:18
Труп мужчины всплыл из Москвы-реки на западе столицы
РИА «Новости»
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На территории Филевского парка, недалеко от Крымского моста, в Москве-реке заметили проплывающий труп мужчины. На место выехали спасатели, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, спасателям позвонил прохожий и сообщил о своей «находке». Очевидец рассказал, что он полностью проехал Живописный мост, прошел по тропе и увидел, что в двух метрах от берега проплывает труп мужчины.

На место выехали спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Москва 2023

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