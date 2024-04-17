17 апреля 2024, 01:53

Бывших коллег полковника Захарченко объявили в розыск из-за взятки в 5 млрд рублей

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Бывших коллег сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко, который на данный момент отбывает срок по делу коррупционной направленности, ищут за взятку размером почти в пять миллиардов рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на материалы расследования.

«В получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи на общую сумму почти пять миллиардов рублей обвинен сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства - бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) - Георгий Сатюков», - сказано в публикации.

Также фигурантом дела стал бывший коллега Захарченко, выступавший посредником. По неуточненным данным, беглецы могли спрятаться в Дубае. Обоих заочно арестовали.

Ранее стало известно, что Дмитрий Захарченко пытался записаться добровольцем в зону спецоперации. Его отправили в штрафной изолятор ИК-5 УФСИН России по Мордовии.

В мае 2022 года мужчину приговорили к 16 годам колонии и обязали выплатить штраф в размере 470 миллионов рублей. Он проходил по уголовному делу, возбужденному из-за коррупционных махинаций более чем на 1,4 миллиарда рублей.

Штрафы Уголовное дело Рубль Коррупция Россия Полковник Дмитрий Захарченко
17 апреля 2024, 01:57
Еще восемь дагестанских энергетиков обвинили в краже 2,8 миллиарда рублей
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Суд в Махачкале арестовал восемь человек по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в энергетической сфере республики. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Задержанным предъявлили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Согласно данным следствия, подозреваемые в период с 2010 по 2021 годы завышали объем и стоимость выполнения работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии.

Они совершили хищение денежных средств на общую сумму не менее двух миллиардов 795 миллионов 180 тысяч рублей.

Подследственным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 16 июня 2024 года.

Ранее Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекли деятельность группы энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета.

Хищения Уголовное дело Суд
16 апреля 2024, 22:51
Избили два раза и уехали. Пострадавший от рук полиции в Подмосковье рассказал о нападении
РИА «Новости»
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Полицейские напали на жителя города Шатура в Подмосковье после того, как мужчина попытался забрать свою гражданскую жену из их машины. Об этом рассказал сам потерпевший Павел в беседе с «360».

Прогулка обернулась побоями По словам собеседника, происшествие началось с того, что его возлюбленную решили увезти сотрудники полиции. Они посадили женщину в служебный автомобиль. Причиной таких действий со стороны правоохранителей, как заявил Павел, стало желание его партнерши «погулять».

Как объяснил собеседник, вместе с его избранницей была подруга. Он попросил возлюбленную уйти с ним домой, однако женщина предпочла остаться на улице. В итоге оказалась в машине полиции.

«Я свою девушку просто забирал домой, у меня надзор с 10:00 до 18:00, я не мог находиться на улице, я хотел домой. <…> Она села в машину, я был против. Я ее взял за руки, хотел ее домой отвезти. Они (полицейские - прим. ред.) оттолкнули, начали избивать», - рассказал он.

Два нападения, травмы и гематомы Правоохранители избили Павла два раза. Сначала из-за ситуации с гражданской женой, а второе нападение случилось почти сразу после первого. Когда потерпевший опомнился и поднялся, то постучал ладонью по капоту полицейской машины. Тогда блюстители порядка напали на него снова, а потом скрылись с места происшествия.

В результате Павел получил гематому на голени, травму в области ребра, синяк на руке и опухоль на лице.

Потерпевший обратился в региональный следственный комитет из-за произошедшего. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Как рассказали в Telegram-канале подмосковной полиции, нападавших сотрудников уже уволили.

Руководство областного главка МВД России назначило проверку инцидента. До этого в сети опубликовали видеозапись с места происшествия. На ней видно, как люди в служебной форме избивают мужчину.

Уголовное дело Россия Мужчины Полиция
16 апреля 2024, 16:25
Кац проиграл апелляцию на приговор о восьми годах колонии за фейки
Pxhere
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Мосгорсуд признал законным заочный приговор блогеру Максиму Кацу* по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Апелляционная жалоба - без удовлетворения», - заявил собеседник агентства.

Суд в августе 2023 года заочно приговорил блогера к восьми годам колонии общего режима. Кацу* запретили администрировать ресурсы в Сети, сообщал RT. Прокурор требовал приговорить блогера к 10 годам колонии.

В ноябре прошлого года Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал Каца* на 50 тысяч рублей за административное правонарушение. Блогер не указывал в публикациях в соцсетях статус иностранного агента.

* Признан Министерством юстиции России иностранным агентом.

Суд Приговоры Блогеры
16 апреля 2024, 13:49
Этническую банду вымогателей задержали в Москве
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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Москве и Подмосковью и ГУ МВД по Москве пресекли деятельность этнической банды, вымогавшей деньги у руководителя строительной организации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

Банда требовала деньги за «неисполнение несуществующих долговых обязательств». Заместителю директора организации поручили сопровождать проект по строительству одного из зданий в московском регионе. С ним устно договорились о выплате не только зарплаты, но и вознаграждения в 25% от чистой прибыли, полученной в результате выполнения подряда. Однако во время строительства замгендиректора потребовал досрочно выполнить договоренность, а после отказа стал саботировать выполнение работ. С ним пришлось расторгнуть трудовой договор. Однако мужчина не успокоился и обратился к преступной группе.

Члены банды во время личных встреч и звонков потребовали передать им те 25% чистой прибыли от реализации контракта, угрожая руководителю организации и его семье расправой. Они также запросили для себя 30 миллионов рублей в качестве вознаграждения за якобы оказанное содействие в получении заключения надзорного органа по объекту строительства. Генеральный директор предприятия обратился к правоохранителям.

Руководитель стройкомпании под контролем органов ФСБ встретился со злоумышленниками в ресторане в Москве и передал им часть средств - пять миллионов рублей. Сразу после сделки их задержали. В отношении членов банды возбудили уголовное дело о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 163 УК РФ). Максимальная санкция - 15 лет лишения свободы со штрафом. Подозреваемых взяли под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и другие причастные к нему лица.

Уголовное дело МВД РФ Преступления Строительство ФСБ Москва

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