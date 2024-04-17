Бывших коллег полковника Захарченко объявили в розыск из-за взятки в 5 млрд рублей

«В получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи на общую сумму почти пять миллиардов рублей обвинен сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства - бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) - Георгий Сатюков», - сказано в публикации.

Также фигурантом дела стал бывший коллега Захарченко, выступавший посредником. По неуточненным данным, беглецы могли спрятаться в Дубае. Обоих заочно арестовали.

Ранее стало известно, что Дмитрий Захарченко пытался записаться добровольцем в зону спецоперации. Его отправили в штрафной изолятор ИК-5 УФСИН России по Мордовии.

В мае 2022 года мужчину приговорили к 16 годам колонии и обязали выплатить штраф в размере 470 миллионов рублей. Он проходил по уголовному делу, возбужденному из-за коррупционных махинаций более чем на 1,4 миллиарда рублей.