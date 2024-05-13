13 мая 2024, 10:36

Бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю не смягчили приговор

РИА «Новости»
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Железнодорожный районный суд Красноярска оставил в силе приговор экс-замглавы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя, которого отправили в тюрьму на 4,5 года. Об этом рассказал РИА «Новости» правозащитник Михаил Шолохов.

Рассмотрение ходатайства прошло 13 мая. В суде отметили, что сам Митволь участвовал в заседании в формате видеоконференции.

«Железнодорожный районный суд Красноярска отказал в удовлетворении ходатайства для изменения вида наказания на принудительные работы», - сообщил адвокат.

Бизнесмена признали виновным в хищении бюджетных средств при проектировании метро в Красноярске. В сентябре прошлого года его приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. По гражданским искам с Митволя взыскали свыше одного миллиарда рублей. Адвокат Шолохов назвал наказание для предпринимателя очень суровым.

Суд Тюрьмы Приговоры
13 мая 2024, 10:42
Новое дело возбудили против министра ЖКХ в Новосибирске
РИА «Новости»
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В Новосибирске против министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила областная прокуратура.

Дело завели по статье 286 часть 3 пункт «е» Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Денис Архипов в 2018 году подписал с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Новосибирской области, полномочий на это у него не было» - уточнили в прокуратуре.

По информации ведомства, Архипов знал о том, что конкретная компания не выиграла тендер на право заниматься обработкой отходов, ее не назначили региональным оператором в этой области. Тем не менее, он выделил этой фирме 10 миллионов рублей из регионального бюджета. Хотя часть средств впоследствии вернулась в бюджет, полную сумму он не возместил. Убытки составили 6,3 миллиона рублей.

Ранее в Казахстане задержали экс-главу МВД страны Ерлана Тургумбаева. Его обвинили в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Уголовное дело ЖКХ Преступления
13 мая 2024, 10:24
Военного в Забайкалье отправили на семь лет в колонию за кражу у подруги
РИА «Новости»
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В Забайкальском крае осудили военнослужащего Александра Чуприна за кражу. Ближайшие семь с половиной лет он проведет в заключении, сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда.

По информации следствия, военный, находясь в квартире своей приятельницы, незаметно украл ее ювелирные украшения стоимостью свыше 60 тысяч рублей.

Борзинский гарнизонный военный суд приговорил Чуприна к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.

В ведомстве уточнили, что Чуприн полностью возместил девушке ущерб.

Ранее в Сахалинской области суд огласил приговор военнослужащему за то, что он отказался выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Мужчину отправили на два года и шесть месяцев в колонию общего режима. Военный объяснил свой отказ участвовать в СВО страхом за свое здоровье и жизнь.

Суд Военные Приговоры Кражи
13 мая 2024, 10:21
Блокадницу избили и отобрали у нее выплату к 9 Мая в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге избили и обокрали 84-летнюю блокадницу. В преступлении заподозрили родственника, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, пенсионерка заявила в правоохранительные органы на 37-летнего супруга внучки, обвинив его в краже и побоях. Пожилая женщина рассказала полицейским, что родственник два раза отбирал у нее деньги.

Она уточнила, что сначала он украл 20 тысяч рублей пенсии. Спустя какое-то время мужчина отобрал у блокадницы еще 50 тысяч рублей, которые она получила от государства ко Дню Победы.

Журналисты добавили, что муж внучки, забирая у бабушки деньги, избил ее. Медики диагностировали у пенсионерки ушибы позвоночника и левого плеча. Подозреваемого привезли в полицейский участок, где на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее в Тобольске суд отправил на три года в колонию местного жителя за кражу. Мужчина похитил у пенсионеров примерно 500 тысяч рублей.

Санкт-Петербург Пенсионеры Ветераны Кражи Блокада Ленинграда
13 мая 2024, 09:39
Орудовавших в Москве и спонсировавших ВСУ телефонных мошенников задержали
Пресс-служба МВД
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Полиция задержала девять человек по подозрению в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Они обманывали жителей Москвы, а часть вырученных средств тратили на поддержку Вооруженных сил Украины, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Телефонные мошенники, по ее словам, разыгрывали похищение. Они втирались в доверие к потерпевшим, используя открытые сведения об их родственниках, убеждали взять кредиты, перевести эти деньги на указанные счета, а потом уехать в другой регион и не выходить на связь с семьей. Волк уточнила, что пока обманутый прятался, у членов его семьи тоже вымогали деньги - за то, чтобы якобы похищенному сохранили жизнь.

«Задержали девять жителей разных регионов нашей страны. В зависимости от роли каждого они подозреваются в создании преступного сообщества, участии в его деятельности, мошенничестве и вымогательстве», - сообщила она.

Уголовное дело возбудили по семи эпизодам мошенничества на сумму более 50 миллионов рублей. Полиция выяснила, что часть полученных преступным путем денег тратили на спонсирование ВСУ. Волк сообщила, что некоторые участники банды находились за границей, и их объявят в международный розыск.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество Деньги Полиция

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