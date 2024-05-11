Бывшему московскому депутату отменили приговор за мошенничество

«Отменить приговор Тверского районного суда от 12 декабря 2022 года в отношении Хараидзе. Судебная коллегия по уголовным делам определила передать уголовное дело в отношении Хараидзе в тот же суд на новое разбирательство», - заявили в суде.

Суд и следствие установили, что экс-депутат вместе с соучастником в мае 2021 года потребовала 15 миллионов рублей у застройщика за разрешение строительных работ на улице Фадеева, уточнил ТАСС. Женщину задержали спустя месяц, когда она вместе с сообщником уже получила пять миллионов рублей от представителя организации.

Коллегия посчитала, что при вынесении приговора суд допустил противоречия в выводах, не дал оценку инициативе представителя заказчика на предложение денежного вознаграждения. При этом мера пресечения Хараидзе осталась неизменной, она останется до 22 августа под арестом.

Ранее подозреваемых в хищении более миллиарда рублей задержали в Ингушетии.