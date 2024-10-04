04 октября 2024, 08:50

Бывшего защитника Ефремова обвинили в особо крупном мошенничестве

РИА «Новости»
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Одиозному бывшему адвокату Эльману Пашаеву, несколько лет назад защищавшему интересы актера Михаила Ефремова, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС.

По данным источника агентства, по делу экс-адвоката допросили трех свидетелей, а сам Пашаев отказывается сотрудничать со следствием.

СК РФ Эльман Пашаев
03 октября 2024, 17:11
Медсестру московского медцентра осудили на восемь лет за фейки о ВС России
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Дорогомиловский суд Москвы признал медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова виновной в распространении фейков о российской армии. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Он подтвердил, что сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда.

О наказании в виде восьми лет колонии ходатайствовал прокурор. По версии следствия, медсестра-анестезист распространяла в соцсетях фейки о действиях российских войск в Буче и Виннице. Подсудимая отказалась признавать вину и утверждала, что ее аккаунт взломали.

Ранее гособвинение запросило назначить 8,5 года колонии по делу о фейках мультипликатору Павлу Мунтяну*, который создал анимационный сериал Mr.Freeman. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый публиковал недостоверную информацию о событиях в Буче.

Суд Приговоры Москва
03 октября 2024, 10:43
Следствие попросит отправить экс-мужа Лерчек под домашний арест
РИА «Новости»
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Меру пресечения бывшему мужу блогера Лерчек Артему Чекалину изберут 3 октября в Троицком районном суде Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, следователь попросит отправить Чекалина под домашний арест.

Экс-супруга Лерчек и саму блогершу заподозрили в выводе денег за онлайн-марафоны через Дубай. Пару задержали на 48 часов. Вместе с ними правоохранители задержали соучредителя компании по торговле косметикой Романа Вишняка.

Накануне МВД возбудило уголовное дело против Лерчек и Артема Чекалина за перевод валют на счета нерезидентов по подложным документам. Ущерб от действий блогерши и ее бывшего мужа по новой статье превысил 250 миллионов рублей.

Уголовные дела уже заводили на Чекалиных в марте 2023 года. Тогда пару обвинили в отмывании денег и неуплате налогов.

Суд Аресты
02 октября 2024, 17:26
Суд продлил арест женщине-курьеру, ставшей фигуранткой дела о мошенничестве против Долиной
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Суд продлил на месяц арест женщине-курьеру, ставшей фигуранткой дела о мошенничестве против певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Певица утверждает, что стала жертвой мошенников. По ее словам, аферисты убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Москве. Полученные деньги она передала женщине-курьеру, которая уверяет, что ее и саму обманули. Речь идет о сумме более 200 миллионов рублей. Муж курьера рассказал, что женщина, получив деньги, неожиданно забрала детей и уехала от него на съемную квартиру.

Теперь Долина хочет через суд вернуть жилье себе, а покупательница квартиры - Полина Лурье - выселить певицу вместе с дочерью и внучкой. Идет подготовка к судебному разбирательству.

Суд Мошенничество Аресты Курьеры Лариса Долина
02 октября 2024, 16:05
«Мошенница обычная». Гадалка из Татарстана жестоко обманула женщину, искавшую сына
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В Татарстане гадалка жестоко обманула родителей, несколько месяцев искавших пропавшего без вести сына. Подробности дела рассказал источник 360.ru.

В розыск молодого человека объявили в июне. Кроме полиции в поисках участвовали и активисты движения «Лиза Алерт». Мать юноши обратилась за помощью к гадалке. Та взяла деньги и сообщила, что пропавший погиб. Однако спустя время он сам позвонил родителям и сообщил, что находится в Санкт-Петербурге.

«Мошенница обычная», - заявил собеседник 360.ru.

Сейчас молодой человек находится в больнице и лечится от травм, но его жизни ничего не угрожает. При этом подавать на гадалку в суд, как сообщил источник, родители юноши не планируют.

«Зачем ворошить? Ошиблась и ошиблась. <…> Бог накажет», - заявил он.

Ранее стало известно, как житель Нижегородской области, надеясь вернуть бывшую супругу, перевел гадалке больше 700 тысяч рублей.

Санкт-Петербург Татарстан Мошенничество

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