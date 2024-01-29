Бывшего замминистра спорта Красноярского края будут судить по делу местного телеведущего

Чиновник предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 21 августа по 7 сентября 2021 года госслужащий нарушил законодательство о закупках и сообщил своему знакомому, директору ООО «Современное производство», о конкурсе на субсидию при проведении церемонии награждения одаренных детей. Как выяснили правоохранители, фигурант попросил предоставить ему подходящую компанию для участия.

Победила общественная организация «Открытые сердца», ей выделили 5,5 миллиона рублей на мероприятие. В деле указали, что экс-замминистра спорта Красноярского края предложил директору ООО «Современное производство» сократить расходы на церемонию, пригласив наименьшее количество одаренных детей и вручив им дешевые подарки.

На мероприятие потратили чуть больше двух миллионов рублей. По версии следствия, оставшиеся 3,5 миллиона похитили директор ООО «Современное производство», красноярский телеведущий Максим Гуревич, и его заместитель Екатерина Романюк. Против них завели уголовное дело о мошенничестве, суд уже рассматривает материалы.

Ранее перед судом предстал бывший министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов. Он получил 12 лет колонии и штраф за взятку и мошенничество.