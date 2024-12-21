Бывшего замминистра просвещения задержали в Москве по делу о хищениях

По версии следствия, задержанный вместе с бывшим проректором подведомственного министерству института, а также руководителем и сотрудником компании, ответственной за подготовку кадров, похитили более 54 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие профессионального образования.

Участники сговора заключили госконтракт для проведение стажировок педагогов в рамках федеральной программы. Но никаких мероприятий проводить не стали, а для отчета представили поддельные документы. Деньги злоумышленники разделили между собой.

Московские следователи завели уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали трех участников коррупционной схемы. Сейчас они находятся под арестом. Уехавшего из России заместителя министра обвинили заочно и объявили в федеральный розыск. После его возвращения его задержали в аэропорту.