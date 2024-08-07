Бывшего замминистра обороны Иванова оставили под стражей

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«В остальной части постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - сказала судья.

При этом судья внесла в постановление незначительные технические изменения. Слушание прошло в закрытом режиме.

Бывшего замминистра обороны заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Следователи изучили данные из налоговой , договоры на выполнение подрядных работ и госконтракты. Ранее к делу Иванова приобщили показания свидетелей.

Иванова задержали на рабочем месте и арестовали. Басманный суд продлил заключение чиновника под стражу до 23 сентября, несмотря на просьбы Иванова изменить меру пресечения. Бывший заминистра обвинения отвергает.

Ранее адвокаты Иванова попросили отпустить его домой. Они просили суд учесть наличие постоянного места жительства, положительную характеристику личности чиновника и его желание быть рядом с детьми.