Бывшего замглавы Ленинского городского округа отправили в СИЗО

О заключении Гравина под стражу ходатайствовало следствия. Суд эту просьбу удовлетворил. Экс-заместитель главы Ленинского городского округа пробудет в СИЗО до 22 января 2024 года.

Гравина обвинили в преступлении по части шестой статьи 290 УК РФ. Речь идет о взятке в особо крупном размере (превышающей один миллион рублей).

Максимальное наказание за него предусматривает 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки, а также с лишением права занимать определенные должности на 15 лет.

В минувшую пятницу, 24 ноября, стало известно о задержании главы Ленинского округа Московской области Алексея Спасского. Данные опубликовал Mash. По информации источника Telegram-канала, поводом для разбирательства стали нарушения во время строительства жилых домов. Гравина, по его словам, задержали 23 ноября.