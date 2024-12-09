09 декабря 2024, 14:12

Бывшего замглавы «Корпорации развития Курской области» арестовали за растрату бюджета

РИА «Новости»
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Суд арестовал бывшего заместителя гендиректора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина за растрату бюджетных средств. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Обвиняемого отправили под стражу на два месяца. Он проходит по делу о «Злоупотреблении должностными полномочиями».

«Постановление может быть обжаловано», - заявили в пресс-службе.

По данным следствия, Грабин необоснованно растратил деньги, предназначенные для возведения фортификационных сооружений в Курской области.

В конце ноября в Ростове-на-Дону задержали замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Их заподозрили во взяточничестве.

Суд Деньги Курская область
09 декабря 2024, 10:09
Появились кадры задержания мошенников международной сети кол-центров
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Видео операции по пресечению деятельности международной сети мошеннических кол-центров обнародовала ФСБ. На записи видно, как сотрудники силовых структур входят в офисное здание, выводят из помещений людей разной национальности, осматривают рабочие места и изучают информацию на компьютерах и в бумажных документах.

По данным ФСБ, международная сеть мошеннических кол-центров действовала в интересах Давида Кезерашвили - бывшего министра обороны Грузии и основателя Milton Group.

Правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских отделений сети. От действий мошенников пострадали около 100 тысяч человек в более чем 50 странах.

Ранее в ФСБ рассказали, по каким словам можно вычислить телефонных мошенников. Должно насторожить, если в разговоре звонящий использует фразы «ваш гражданский долг», «пожалуйста, сообщите код из СМС, данные вашей карты и паспорта».

Сразу же нужно прервать звонок, если собеседник говорит: «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка» и «безопасный счет».

Задержания ФСБ
09 декабря 2024, 08:03
ФСБ накрыла сеть кол-центров, работавших в интересах экс-главы Минобороны Грузии
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность работавшей в России международной сети мошеннических кол-центров. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ФСБ, кол-центры действовали в интересах экс-министра обороны Грузии - основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Из-за мошенников пострадали около 100 тысяч человек в более чем 50 странах.

Грузия ФСБ Мошенничество
09 декабря 2024, 01:32
Мальчик нашел пистолет и убил двухлетнего брата
Unsplash
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В Калифорнии семилетний мальчик случайно застрелил двухлетнего брата найденным в машине пистолетом. Пресс-служба полиция сообщила о проведении расследования.

В Калифорнии семилетний мальчик случайно застрелил двухлетнего брата найденным в машине пистолетом.

Пресс-служба полиция сообщила о проведении расследования.

Дети 2 декабря остались одни в пикапе на парковке торгового центра Foothill Crossing в Крестлайне в округе Сан-Бернандино. Старший брат нашел в бардачке пистолет и выстрелил в младшего.

Очевидцы вызвали полицию. Прибывший наряд срочно доставил двухлетнего мальчика в больницу, но врачи не успели ему помочь и лишь констатировали смерть.

Отдел специальных расследований возбудил дело о несчастном случае с применением огнестрельного оружия. Полицейские призвали свидетелей откликнуться и дать показания.

В штате Луизиана за оружие взялся 10-летний мальчик. Он застрелил бывшего мэра города Минден и его дочь, которые приходились ему родственниками.

США Убийства Дети Стрельба Оружие
08 декабря 2024, 21:13
Военного медика обвинили в подделке осколочных ранений
РИА «Новости»
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Следователи раскрыли махинацию с выплатами за ранения, благодаря которой злоумышленники получили 12 миллионов рублей. Военный медик специально вживлял пациентам осколки снарядов, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

«Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения», - рассказал он.

Подозреваемые оформляли документы с фиктивными сведениями, и «раненые» получали выплаты. Бастрыкин сообщил, что таким образом аферисты разжились 12 миллионами рублей.

На Камчатке силовики схватили группировку, которая вымогала выплаты у раненого жителя Петропавловска-Камчатского. Злоумышленники заставили его написать расписку о якобы имевшемся перед ними долге.

Уголовное дело Здравоохранение Выплаты в России Военные Врачи Медицина Армия

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